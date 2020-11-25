國民黨主席江啟臣邀請蔡總統辯論萊豬政策遭到拒絕。25日國民黨中常會中江啟臣表示，這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是二回事；宣布萊豬進口的是蔡總統妳自己。」他要再次呼籲蔡總統，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑，「舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了！」。（王英豪攝）

蔡英文總統拒絕國民黨主席江啟臣邀請辯論萊豬政策，「建議江主席應回歸立法院盡質詢責任。」江啟臣下午在中常會致詞談到此事，憤而脫稿直指「這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是二回事；宣布萊豬進口的是蔡總統妳自己。」他強調，他要再次呼籲蔡總統，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑，「舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了！」

江啟臣致詞時說，11月22日國民黨首度以政黨身分參與民間團體的遊行抗爭，在國民黨的號召與參與下，不但成功展現人民反對開放萊豬進口的意志，以及捍衛言論自由的決心；也用行動宣示國民黨與人民站在一起，扮演忠誠反對黨的決心。

然而，遊行只是開始，抗爭仍未結束。遊行的成功，讓我們更有信心透過立法院的監督以及議案的審查，具體表達人民的心聲。他也在星期日當天向蔡總統提出，針對萊豬進口政策的辯論邀請。昨天也由副祕書長李彥秀、文傳會主委王育敏、革實院長羅智強以及立法院黨團立委，代表他正式到總統府送交辯論邀請函，希望儘速透過理性的辯論，不但要跟在野黨對話，也要向人民說明。

江啟臣說，民進黨在野時，蔡英文主席向馬英九總統提出針對兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)的辯論邀請，馬總統當時答應了。蘇貞昌主席也曾向馬總統提出針對海峽兩岸服務貿易協議的辯論邀請，馬總統也答應了。尤其蔡主席、馬總統當時的雙英辯論，更是為台灣民主制度下的公共政策討論，立下典範。時至今日，雖然角色互換，我們更期待蔡總統向馬總統學習，接受在野黨的邀請，透過電視轉播的辯論，可以一起釐清政策的脈絡與爭議，讓人民更清楚了解政策的利弊得失。

他說，實際上，從這兩個月立法院黨團提出要求蔡總統來立法院做國情報告的提案，到周日提出辯論邀請，都是在野黨希望協助總統與人民溝通。然而，遺憾的是，蔡總統一再迴避、一再拒絕的態度令人失望。

江啟臣強調，這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是兩回事。在此，他也要再次呼籲蔡總統，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑。「今天在野黨提出的辯論，實際上也是代表人民提出來，要求你來針對你所做的決定做更進一步的說明與澄清。我們在這邊也要提醒蔡總統，8月28日宣示開放萊豬進口政策，宣布的不是行政院，不是經濟部，也不是衛生福利部，甚至衛福部是事後才知道，宣布的是蔡總統你自己。」面對人民的強烈質疑，繼續躲在行政院的官員背後，不但無助於政策溝通，更是凸顯目前憲政體制權責不符的缺陷。

他最後強調：「蔡英文總統，舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了！」

(中時 )