45歲河莉秀被譽為「韓國最美變性女星」，3年前她和結婚10年前夫鄭英鎮宣布離婚，她將錯攬在自己身上，自責無法生兒育女。今年5月她透露有新歡，對象是身高180公分、大她4歲的企業家。最近她上節目分享變性血淚史，坦言曾受賀爾蒙變化所苦，年紀輕輕就經歷更年期，還一度情緒失控差點輕生。

河莉秀過去和前夫鄭英鎮感情甜蜜常曬恩愛，3年前過完結婚10周年後閃電宣布離婚，第一時間外傳和男方事業失敗有關，但河莉秀跳出緩頰，強調前夫沒有任何錯誤，是她本來計畫接受子宮移植手術，但因無法住院一年放棄，遺憾沒和鄭英鎮有愛的結晶。

河莉秀身材火辣，五官精緻。（圖／翻攝自risu_ha IG）

鄭英鎮後來再婚，迎娶小2歲圈外女友，當時河莉秀大方送上祝福，寫下自己雖然因為工作無法到場，「我還是希望兩位生活幸福，祝你們幸福！」今年8月河莉秀也分享有新戀情，更透露兩人有共識，因為彼此工作都很忙，無論是戀愛或結婚都沒差，只要開心相處就好。

據《東網》報導，河莉秀最近上節目《Video Star》，分享出道初期收入最高，一天跑兩場活動就有1億韓元進帳，相當於257萬台幣，但也因為變性手術讓她賀爾蒙不穩，幾度情緒失控，3年前離婚後她努力減肥想變更美，運動時卻發現膝蓋超級痛，去醫院檢查才知道她有骨質疏鬆症，都因年輕時減肥、穿高跟鞋等造成。

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