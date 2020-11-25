反萊豬投票還偷跑！罷捷總召怒轟黃捷「糟透了」

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於11月20日送件高雄市選委會，第二階連署書共有40,918份，超越桃園市議員王浩宇的38,922份，成各地議員罷免案中的「第一名」。國民黨文傳會主委王育敏日前在政論節目痛批，黃別以為自己是網紅，就能隨便挑釁、激怒、鄙視不常在網路活動的人，罷捷給很多民意代表都上了一課，因為「每一個選民都有一票的力量」。

王育敏20日在政論節目《2020庶民大頭家》表示，民意代表在民意面前必須謙卑，當時黃捷以「鳳」字不好寫等話語故意去嘲諷罷捷者，反而會激發出更多罷捷的力量，這點從罷捷行動一關一關挺進，目前可望通過第二階段甚至進入投票階段可以看出。從罷捷團體的聲勢來看，這段期間必會全力動員，若黃仍不改變自我，仍抱持著對抗的態度與做法，那罷捷團體的規模只會愈來愈大。

王育敏強調，無論支持或反對自己，每一個民意都代表著地方市民，既然是地方選出來的市議員都該平等視之，若故意去激怒跟挑釁，沒有打從心裡去尊重他們，就不要怪這群人為何「非把你罷掉不可」；每一個民意代表看到黃捷事件，都應該好好自我反省，這也是給很多民意代表上了一課。

不僅如此，王育敏更警告，民意代表不要以為自己人氣高、網紅、網路聲量高，就鄙視、輕視不常在網路活動的人，「每一個選民都有一票的力量」，他今天可以選你，他同時也可以把你罷掉。

(中時新聞網)