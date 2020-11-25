居住在高雄三民區的朱姓男子今年3月23日上午騎乘機車載著孫女到國中上學，才剛回到家，發現1歲多的孫子竟然掛在窗簾繩上，已經窒息身亡，檢方認定朱男對孫子疏於照料才發生憾事，不過考量事發後朱男悲痛懊悔，將他處分緩起訴1年。

檢方表示，由於朱男的兒子工作繁忙，因此平常都是由朱男照顧不到2歲大的孫子，但今年3月23日早上6時許，朱男騎機車載著就讀國中的孫女去上學，沒想到才短短時間，回家後竟看到1歲多的孫子吊掛在窗簾繩上毫無動彈，雖然他立即解開繩子，將孫子抱下緊急送醫，但為時已晚，孫子仍回天乏術，經法醫相驗後，確認孫子的左右頸動脈及呼吸道因為受到壓迫，導致窒息死亡。

檢警偵辦時，朱男坦承自己把孫子留在家裡，沒想到只是載孫女去上學，回家就發生無法挽回的憾事，讓他相當懊悔，且責怪自己不該貪圖一時方便。

檢方依據相關事證，認定朱男涉犯過失致死罪，但考量他的犯後態度及家人意見，偵結處分緩起訴1年，但應服120小時義務勞動及參加2場次法治教育。

(中時 )