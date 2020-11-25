法務部矯正署雲林監獄收容人素食者不到百分之一，雲間希望透過世界無肉日提倡蔬食文化。（雲林監獄提供／周書聖雲林傳真）

11月25日為世界無肉日，許多民眾選在當日吃素，幫助地球減碳。法務部矯正署雲林監獄也一同加入茹素行列，全監約近千名收容人全體茹素1日，反應良好，雲監也藉此機會推廣蔬食文化，同時幫助收容人以正面能量善盡地球公民責任。

雲林監獄多數收容人不吃素，只有少數因宗教信仰而茹素，這次為了響應世界無肉日，讓全體收容人一起享用蔬食，大部分的收容人反應良好，接受度也比預料外高。

收容人阿財表示，因為健康關係，從以前就想吃素，但是擔心自己無法適應，所以遲遲沒有付諸行動，這次配合監所活動吃素，降低了參與門檻，大家在沒有壓力、心理負擔的狀況下吃素，比較容易接受。

雲林監獄在此活動之前已先向收容人進行為期1周的宣導，提倡蔬食文化好處，希望藉此能讓收容人產生想吃素的動機。目前雲監收容人近千名，但是素食者不到10位，占比不到百分之一，若有收容人想開始吃素，只需要跟監所提出申請即可。

雲林監獄是台灣少數有全監茹素活動的監所，透過吃素活動，帶給收容人不一樣的生命教育課程，雲林監獄典獄長林憲銘表示，雖然監所收容人在監執行中，但他們仍為地球公民一分子，透過這次蔬食日活動，建立收容人對正向價值觀，提升對社會、環境的責任感，也有助於品格轉化。

(中時 )