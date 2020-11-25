若是在路上巧遇偶像興奮之餘，應該會想合影留念吧！若是背景太過複雜，不少人都會藉由修圖軟體，達成自己理想的畫面。一名母親也是如此，她表示日前女兒巧遇偶像便合照了，沒想到背後有一名超搶眼大媽，她希望有神人能幫忙修圖，不料，卻遭到網友各種惡搞，讓人笑到併軌。

原PO於《爆廢二公社》發表文表示，女兒日前到澎湖出遊時，竟然遇見欣賞已久的男神柯震東，便上前請求合影，但返家後卻發現，女兒身後有一名頭戴藍色包巾搶眼大媽，愛女心切的她，便上網請求網友協助，希望大神能將照片變得更加唯美，孰料，網友不但沒有要幫忙的意思，反而蓋起惡搞大樓。

女兒與柯震東的合照，但卻有大媽亂入，讓原PO相當煩惱。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有網友搞笑地直接將大媽的臉P成柯震東，也有網友將柯震東的臉P成大媽、或是將原PO女兒的臉P成大媽，也有網友P上一名警察表示「好！正在驅離中」。不過，也有其他神人將他們一秒帶到「旗津、日本、游泳池等多地」，讓人看了哭笑不得。

不少網友歪樓，令人笑到併軌。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

甚至也有網友將他們帶到旗津。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

也有神人將他們P成雜誌封面，時尚感瞬間飆升。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了後也表示「令人期待的P圖樓又來啦」、「馬上殺進看熱鬧」、「修圖永遠不讓人失望」。不過，還是有網友發揮專長，替原PO完成心願。而也有人指出原PO女兒的高顏質，跟柯震東站在一起可說是相當速配。

(中時新聞網)