業者慶3週年推出3重優惠：一、全館消費不限發票金額達3000元以上，可參加摸彩，獎品有豪華客房住宿券等多項總價值超過30萬元好禮；二、逢「3」有好禮，活動期間每週三，官網開放快閃訂房優惠，入住每晚最低1333元起，贈送300元餐飲抵用券，可享房型免費升等；三、「33來食」優惠活動，當日到百宴自助餐廳、98酒吧消費滿3000元，即可轉動風火輪搖珠機，只要搖出「3」可折300元；至家宴中餐廳週一至週四，消費滿1000元現折300元、2000元現折600元，以此類推。

凱撒飯店連鎖資深副總裁兼凱達大飯店總經理皮金營表示，今年搭上米其林熱潮，攜手必比登推介美食店家合作一系列住房專案，創造話題，作為全台第2大量體750間客房的房間，仍有6成住房率，相當不易。

戴于益表示，蘇軾除了詩詞文章極其出色，其墨寶字畫亦是一絕，他也非常欣賞蘇軾豁達的人生觀，這道「蘇東坡墨跡東坡肉」為全新創意菜色，他將這道名饌以墨魚汁、竹碳粉入菜，經6小時滷製，彷彿如蘇軾作詞時不經意打翻硯臺渲染而成，外觀烏亮具濃郁醬香，最後點上金箔增添貴氣，有開運招財之意。

凱撒飯店連鎖資深副總裁兼凱達大飯店總經理皮金營。（黃采薇攝）

再來是改良自四川料理的「家宴農家酸菜魚」，將宜蘭的高山泉鱸魚以及關西北埔客家酸菜，熬煮8小時融入高湯中，讓魚肉吸收酸菜、泡薑再加入藤椒油，酸菜香氣撲鼻，伴隨微麻口感；「五柳百花山泉鱸」為來自台南的傳統家常菜，五柳意指將五彩的食材切絲入鍋，加上採用來自宜蘭的山泉鱸魚，口感鮮嫩彈牙。

業者表示，飯店餐廳提早發布年菜菜式，主因為目前外帶商機夯，尤其年菜市場頗大，但受疫情影響，「自飯店外帶年菜」的情況逐年增加，飯店餐廳業績亦相對成長；主廚堅持年菜要新鮮，所以不採用冷藏外帶的形式，而是以常溫外帶年菜的形式，提早發布年菜菜式，讓消費者能享早鳥價8折，餐廳也能提早備料、做好準備。

「蘇東坡墨跡東坡肉」為行政主廚戴于益全新創作的菜色。（黃采薇攝）

預訂凱達「牛轉乾坤年菜套餐」享早鳥8折優惠。（凱達大飯店提供）

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