【愛傳媒Lin Bay好油專欄】其實看看陳主委11月23日的對話就感覺的到他的高瞻遠矚。

陳吉仲舉例日本、韓國，其中，日本最重視食品安全，但日本2005年開放萊豬，日本人現在每年吃到美豬超過2公斤以上，比國內吃到美豬0.49公斤還高，並說可看日本過去15年有無發生萊豬使用食品安全，在安全容許量就是安全，但還是有很多國內民眾或高危險群有疑慮。

陳主委舉日本的例子可能是在替美國跟日本鋪梗，日本最重視食品安全，美國也非常重視食品安全，萊牛已經吃了八年都沒有食安問題，日本五縣的食品日本人也吃了9年都是安全容許值也沒什麼問題，美國的基改食品也吃了那麼多年都是安全容許值，也沒出什麼問題。

用這個邏輯未來會不會像美國一樣開放基改食品我不知道，但我知道陳主委跟我一樣的立場，都是支持日本五縣的食品開放的，當年陳主委還以副主委的身分跟郝龍斌辯論。

日本五縣食品開放的議題，應該沒有陳主委打臉陳副主委的問題，前後應該是一致的，所以陳主委最近鋪了這個梗。

接下來就是該趁勝追擊一股作氣開放日本五縣食品，因為日本很重視食品安全，這些食品也都符合安全容許值，而且日本人吃了也沒事，台灣人也不會有事。

至於違反之前公投的部分，沒問題啦，沒有什麼是不能轉彎解決的，如果有，那就轉兩次。

講核食是污衊是歧視的講法，就改成開放日本五縣和食好了，這不但不歧視，也是尊重人家的飲食文化，想到這裡真的不得不敬佩陳主委的用心良苦跟高瞻遠矚。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)