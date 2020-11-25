【愛傳媒左化鵬專欄】與親家方曙夫婦，宜蘭礁溪湯圍溝溫泉公園泡腳。

一股暖意由足底湧上心頭，有點暈淘淘。一群群紅色的小魚兒，就像朕的子民，爭先恐後，匍匐在朕的腳下，親吻朕的腳趾，山呼萬歲。

朕揚眉瞬目，躊躇滿志，子民們順服的在朕腳邊磨磳，嗅著朕的腳趾，是如此的愛戀，如此的陶醉。不覺一陣陣酥麻，癢到了朕的心窩裡。呵呵、哈哈、嘻嘻，朕龍心大悅，對他們投以嘉許的眼光。

不料，有些亂臣賊子，早在一旁覬覦，趁朕心醉神馳毫無防備之際，篡奪了朕的半壁江山。他們挨近了朕的身旁，將三雙臭腳丫浸入了水池。小魚兒亂了陣腳，三心兩意，又去追逐新主子。

朕不怪這些小魚兒，畢竟他們都是逐臭之夫。只是才得了江山，轉眼又失去了江山，朕的心中，仍不免悵然若失。

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(中時新聞網)