【愛傳媒張競專欄】寫在美國海軍C-37A行政專機離境後——或許該讓這馬後炮來提醒您：

媒體報導美軍將領搭乘專機抵達松山，前來視察雙方之間「情報資產」⋯⋯⋯

首先要指出，這架行政專機曾有航空迷指稱其係隸屬美國空軍第15空運聯隊所轄第65空運中隊，進駐美國夏威夷州Hickman空軍基地兩架C-37A行政專機兵力，這個說法不正確，因為該兵力機體外表塗裝完全不同，相關資訊請各位朋友參閱下列網址

https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104570/c-37a/

這架機艉編號375之行政專機，其實是隸屬美國海軍駐夏威夷Hickman空軍基地之艦隊後勤支援飛行運輸聯隊分遣隊兵力(Fleet Logistics Support Wing Detachment, based at Hickam Air Force Base, Honolulu, Hawaii)，相關資訊請參閱

http://www.aviationwa.org.au/aircraft-photos-movements/march-2014/img_6850-2603-2254/

美國海軍依據美國國防部第4500.56號行政指令，將該型機定位為軍種首長行政運輸專用機(Service Secretary Controlled Aircraft/Executive Airlift )，基本上是由文職海軍部部長、軍職海軍軍令部部長以及軍職陸戰隊司令專屬幕僚辦公室所控管之行政運輸座機，任務執行單位則是美國海軍艦隊後勤支援飛行運輸第一中隊。但依海軍部部長指示，特別有保留一架C-37A，亦是唯一一架該型機，進駐在夏威夷Hickman空軍基地，提供該戰區高階首長，執行行政運輸專機任務；這次前來臺北松山機場的專機就是這架機艉編號375，但卻沒有任何國籍、旗幟、符號或單位塗裝的專機。相關資訊請參閱

https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/c-37.htm

說明完前述公開資料後，在此要提醒下列幾點：

1.該機來往松山進入與離開我方所管制空域，並非依循民用航空航道申請入出境，其所接受飛航管制與報到報離單位，亦與臺北飛航情報區飛航管制單位無關。

2.該機於松山機場起降進場與離場時，係接受空軍松山基地導引管制，其進場飛航路徑亦是由跑道另側切入轉向，再對正跑道進場降落，此與當日民航活動樣態完全不同。而其離場與出境亦是循同樣模式，此中奧妙所在，航空迷早已從監聽松山機場與基地塔臺通話中，參透其中玄機。

3.儘管訪賓身份並未獲得證實，臺北與華盛頓雙方在臺北初步「政治操作爆料」後，並未再提出任何評論，而北京卻非常反常地低調反應，這其中透露出何種訊息呢？

首先要提醒是「北京反應強度與其在事先或該事曝光後被告知程度，是否具有關聯性？」這才是吾人要去思考此事重點所在。北京與華盛頓有其交涉通聯管道，檯面上擺出來的姿態會與檯面下所溝通協調程度相關，所以若是不想當被人擺佈的棋子，就永遠要思考其他兩方有沒有暗盤交易與默契。

其次就情報首長行程曝光來說，這在情報行政上是重大失誤，幹情報被合作對象曝光就是失風，後續還有沒有交易買賣能作？大家不妨思考其嚴重性。

再者就是媒體透過政治放話所刊登『視察雙方之間「情報資產」』。其實該辭語譯自intelligence assets，其意義為「涉及情報活動所涉及之儎臺、系統、裝備、作業規範、資料庫、檔案以及工作人員」；但是這個辭語在我國公文處理體系上並不多見，因此其出處就非常耐人尋味，究竟是源自雙方溝通來往信文，抑或是正式遞送文件？總而言之，就是對媒體放話者是個外行，在字面上透露出可能本身都不理解的言外之意。

此外若是論資產，就要思考其原始產權、情報產品所有權與使用權，這些都會扯出更多想像空間。總而言之，就是說漏嘴後，激起多道波瀾，不知如何平息。任何事情涉及情報作業，永遠是話多不如話少。

最後還是要提醒當朝國安團隊，不要將常例性之業務聯繫協調當作政策轉變突破來操作。再傻瓜都知道，華盛頓風向要轉囉，運用敏感資訊政治操作來生產政治搖頭丸，其實是在掏空老本敗家子作法，更會讓合作對象以我方口風不牢作為口實，把合作關係砍掉。當前狀況下，保本都不容易，別打算靠曝光，逼著華盛頓新團隊硬吞下去，沒有正式關係，更要如臨深淵如履薄冰來應對世局。

有個在朝廷當差的跑來問我，為何老美要挑這個時後來往臺北？拜託，天天只知道賣芒果乾，到底有沒有注意到11月26日人家要過感恩節，再不回去，就要錯失與家人團聚吃火雞大餐囉！不要忘記還有個國際換日線，出差回到夏威夷還要跟老闆回報一下，才能放心去過感恩節，連美國社會脈動都不理解，您還想辦洋務啊？

至於您要問我，這架行政專機到底是怎麼回事？笨蛋！那是變形金剛柯博文(Optimus Prime)新造型，隨時都會轉換成真面目，而上面搭乘的是鋼鐵人、綠巨人浩克、水行俠、美國隊長，再加上雷神索爾⋯⋯為何博派跟英雄們要來臺灣，您也不想想現在要餵您吃萊克多巴胺肉品的，難道不是狂派當家嗎？

作者為中華戰略學會研究員

照片為美國空軍官網截圖

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(中時新聞網)