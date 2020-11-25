後龍國中校長賴志良指著原先規畫興建運動場的土地，必須待徵收作業完成才得起建。（謝明俊攝）

後龍國籃球場也屬私人土地，校方被告知不准師生使用。目前師生只能集中在右側新校舍前空地活動。（謝明俊攝）

後龍國中校門被封，校長賴志良非常無奈。（謝明俊攝）

張姓校友地主同意捐出體育館旁土地，供學校開設新校門，整地工程已經展開。（謝明俊攝）

苗栗後龍國中因校地占用私人土地，日前調查持分地主準備徵收，其中一名持分地主竟不顧學生上課活動及進出學校安全，竟將校門圍起禁止師生進出，更禁止學生使用籃球場，讓學生無處可運動，引起家長側目，幸當地百姓公管委會及家長會、校友熱心相挺，主動捐地讓學校開闢新校門，暫時解決師生出入問題。

後龍國中成立於1953年，最初校舍是建在靠近勝利路一側，校門開在勝利路上，後因校舍老舊，經由慈濟功德會希望工程協助興建新校舍，於2019年10月完工啟用，校方原計畫利用舊校舍拆除後，獲慈濟捐助在舊校舍上興建新的運動場，但在調查土地所有權時，發現其中有約8分地是屬於私人土地，必須先解決用地問題，才得起造。

校方調查土地所有人，發現土持持分非常龐雜，竟有多達400多人持分，其中包括杜姓民眾，因許久前就搬離後龍到北部發展，根本不知道自己持有這部分土地，直到接獲校方通知，才趕回後龍開始主張自己權利。

由於持分人眾多，依規定必須全數調查清楚並一一造冊通知開會，再視持分人意願決定土地徵收方式，但杜某不滿處理程序曠日費時，竟於本月8日，乘夜在校門豎立鐵柱，拉上鋼絲封鎖校門，杜某並在鋼絲上張貼警告標示，不得破壞或跨越圍籬，否則將報警處置。

校方次日一早驚見校門被圍，杜某還告知校方，校內籃球場也占用他們土地，要求師生不得使用，校長賴志良無奈，只得轉告全校師生不要使用籃球場，讓全校師生活動只能集中在新校舍前方一小塊狹長水泥地，以及旁邊體育館。

後龍國中校門被封一事迅速傳出，震驚後龍當地仕紳，知名百姓公管委會主委李長峰獲悉，主動表示願捐助200萬元買杜某手上持分，但被杜某拒絕，要求與其它持分人一併收購。

經過多名地方仕紳四處奔走連絡，2天內就找到體育館旁私有土地的張姓地主，張因是後中校友，一聽母校有難，立即答應捐地救校，將整筆土地捐給學校使用，校方規畫除了開闢新校門外，部分土地將做為老師停車空間，另有多名校友免費提供怪手等整建機具協助整地興建，後龍鎮公所也協助整地作業。

目前，校方已經委請士地代書協助調查整理全部土地持分人資料，將在全部調查清楚後，依法進行徵收作業，在用地問題解決前，賴志良只能請學生多加體諒，暫忍活動不便。

(中時 )