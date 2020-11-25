教育局長楊振昇指出，不管學生有沒有情況，學校輔導室和其他專家、老師都會去了解。（陳世宗攝）

台中市某國小代課老師並兼任導師在教室內裸露下體自拍，引起各界震驚與恐慌，教育局火速對該代課教師解聘；市議員林祈烽25日質詢，未來要如何防範類似個案再發生？學生在校園內又要如何自保求救？市長盧秀燕以「立即解聘、永不錄用」強勢回應，並承諾繼續追查這位老師過去行蹤，依法嚴辦，並安撫學生與家長的情緒，加強防範、加速回復校園寧靜。

林祈烽指出，雖然這是一件個案，但已引發家長擔憂與恐慌，未來如何在師資聘任時防範或規範教師的個人行為，是一件很重要的事情；他要求教育局要派校外專業人士去幫學生輔導，直接由教育局指定專家學者處理，避免官官相護，就像電影＜無聲＞劇情所描述，學生向老師求助，老師竟然回「他要向誰求助？」。

林祈烽表示，校園防範與學生求救是教育局未來要儘快去做的事情，不可以讓事情發生後學生有「救助無門」的問題，這一點教育局應趕快想出一套辦法，確保學童就學的安全，絕不容「狼師」入侵校園，學童淪為「禁中臠」。

教育局長楊振昇說，初步調查這位老師坦承照片是他2年前拍攝並上傳，但這都是不應該的行為、也很可惡，他感到非常痛心，現在學校在了解學生的狀況，只要是該教師任教的班級，不管學生有沒有情況，學校輔導室和其他專家、老師都會去了解。

市長盧秀燕強調，感謝議員與家長見義勇為陳情，讓兩年前的事件得以浮出檯面、也感謝台中市警方當日便以科學辦案的方式迅速偵破；對於犯案的代課老師也以「立即解聘、永不錄用」，並繼續追查這位老師過去的行蹤依法嚴辦，同時安撫學生與家長的情緒，加強防範、加速回復校園寧靜。

(中時 )