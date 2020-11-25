台灣冷鏈產業及相關服務需求持續成長，國泰金(2882)子公司國壽投資的永聯物流今年3月底啟動智慧冷鏈園區規畫，瞄準進口冷鏈食品加工、揀選、儲存等需求，預計明年第3季啟用，目前已經有全家(5903)、雲林縣農會及老協珍已進駐，年底進駐廠商選用空間已經達95％，在供不應求情況下，未來還會持續在全台各地尋找建置冷鏈倉庫的機會。總經理張建泰指出，永聯也計畫朝海外發展，希望帶領台灣優秀人才，組台灣隊打國際賽，目前已經在馬來西亞購地，預計2023年第一個物流倉庫成立。

張建泰表示，台灣冷鏈相關產業面臨的三大問題「斷鏈風險高」、「投資成本高」、「缺工」，當冷鏈物流運送過程中，暫存、加工等節點越多，斷鏈風險也越高。此外，冷鏈倉庫成本要普通倉庫成本三到四倍，且電費相當高，讓許多中小企業面臨投資高成本設備望而卻步；倉儲物流的繁重工作，加上低溫的工作環境，導致產業面臨嚴重缺工問題。

因此，永聯物流開發的全台最大智慧冷鏈物流園區，打造新一代冷鏈物流服務，解決產業痛點、完善冷鏈物流生態圈。透過三大優勢「縮短供應鏈」、「地理位置」、「自動化設備」，以智慧化方式管理、大幅提升效率。

「物流共和國台北冷鏈園區」有三棟，已被全家便利商店選定，使用超過一半以上的園區空間，第三棟永聯物流開發以自動化設備為核心，建設1.1萬個棧板儲位多溫層冷鏈倉庫，加上雲林縣農會及老協珍進駐，未來使用空間已經達到95％。

此外，永聯物流開發運用強健的資訊系統整合能力，不斷優化以提供更完整的服務，將推出LR Hub App，協助客戶一次掌握最即時的物流狀況，能有效管理物流、即時調整需求，作為倉儲物流優化的基礎。

張建泰指出，永聯計畫複製台灣經驗朝海外發展，目前有很多當地伙伴在洽談，也包括資金的結合，首站鎖定馬來西亞，已購置5萬坪土地，預計2023年正式運作。

(時報資訊)