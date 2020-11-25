線上旅遊體驗預訂平台KLOOK揭示「租車／客運預訂行為」調查報告，結果顯示消費者預訂租車時最重視方案CP值，會花費時間比較方案價格。同時，多達61.2％旅客仍偏好臨櫃購買客運車票，且高達51％旅客認為跨平台搜尋車次為線上預訂車票的最麻煩之處

對此，KLOOK先前已整合國光客運及統聯客運，提供全台逾60條全台熱門目的地路線的推出「點對點客運即時預訂」服務，今（25）日進一步宣布攜手全台8家租車品牌、推出「一站式租車預訂服務」，以解決消費者預訂客運及租車時的體驗痛點。

KLOOK此次針對700多位18～49歲消費者進行線上問卷調查，發現過去1年曾在台灣租車的消費者，近8成是透過線上平台預訂租車，包括直接從租車網站下訂或是透過自助取車App，最主要原因為「方便快速」（51％）、「價格便宜、有優惠」（22％）居次。

不過，仍有76％的受訪者表示，需花上甚多時間跨網站比價和彙整優惠方案。近60％消費者更擔心在取車時，才發現仍有其他隱藏費用須支付，顯示消費者在預訂租車時多半為價格導向，注重方案CP值、甚至會花上大量時間做功課。

而在客運服務預訂方面，調查結果顯示61.2％的旅客仍偏好到轉運站臨櫃購買客運車票，更有近20％旅客從沒嘗試線上預訂客運車票，顯示即使需要在現場大排長龍、或有可能買不到想要的車次，臨櫃購買客運車票仍舊是台灣旅客最習慣的購票方式。

不過，因為台灣客運巴士分屬多個品牌經營，想要查詢不同客運班次的旅客，需要自己開啟多個網頁搜尋。此次調查結果顯示，高達51％的旅客認為，跨平台搜尋車次是線上預訂客運車票最麻煩之處，行動預訂服務不夠友善則以46％居次。

(時報資訊)