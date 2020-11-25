線上旅遊體驗預訂平台KLOOK為改善使用體驗、提升租車預訂效率，今（25）日宣布攜手全台8家租車品牌、推出「一站式租車預訂服務」，消費者只要選擇取還車地點和日期，就能一次完整瀏覽符合條件的車型、規格、價格優惠與保險方案等內容，方便篩選比價。

而KLOOK先前已在中秋連假前上線推出「點對點客運即時預訂」服務，整合國光客運及統聯客運超過60條全台熱門目的地路線，消費者只要選擇上下車點和時間，就能一鍵搜尋所有車次和路線、直接在KLOOK上畫位預訂車票，並能累積KLOOK積分。

KLOOK此次整合格上、中租、Avis安維斯、IWS艾維士、小馬、假期租車等8家租車品牌的車輛與優惠資訊，消費者只需要在KLOOK租車頁面選擇取車和還車地點、需要用車的時間區段，就能直接搜尋所有符合條件的車輛方案，3個步驟輕鬆完成租車預訂。

KLOOK指出，包括車型、價格、優惠、品牌、座位數、租車公司品牌等資訊，以及保險範圍、是否提供多人免費駕駛、滿油取還車、無限里程等服務，都能直接在頁面上查詢篩選。目前透過KLOOK上預訂的租車，亦能享有至少取車前48小時免費取消政策等服務。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，公司創立以來便致力運用創新科技整合破碎化的目的地旅遊市場。交通向來為重點發展項目之一，自2年前優化JR Pass預訂頁面起步，今年進一步推出「租車一站式預訂」與「客運巴士即時預訂」2個重要里程碑。

林耀民指出，雖然疫情暫時打亂KLOOK規畫，但公司投資台灣腳步並未放緩，透過客運與租車一站式預訂這兩項新服務上線，作為KLOOK打造全方位交通平台首部曲，並選擇台灣為首發市場，希望藉此作為未來國境重新開放、迎來外國旅客時的觀光能量。

林耀民表示，KLOOK未來除了將持續布局陸海空交通商品、深化使用經驗外，並將響應智慧交通政策，攜手合作夥伴投入創新資源，整合從預訂到付款間流程，並積極發展電子票證，讓單一App就能提供點對點交通服務，讓多種交通工具間的銜接更加流暢便利。

國光客運副董事長王應傑表示，現在正是將危機變成轉機、推動國道客運產業轉型的絕佳時機。未來將與KLOOK維持緊密合作關係，響應政府推動智慧交通方向，擴大電子票券應用、走向無紙化，並為之後國境重新開放儲蓄能量。

統聯客運表示，此次與KLOOK展開深度合作，透過資訊整合和串連，提升消費者預訂客運車票效率及使用體驗。客運即時預訂服務只是合作第一步，未來將持續與KLOOK維持密切合作，推出更多直覺且方便的客運服務。

(時報資訊)