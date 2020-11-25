台北市立動物園內又有動物逃跑了！先前園區內的小食蟻獸「小紅」於9月初，帶著女兒「紅豆」成功脫逃，至今仍有一隻下落不明，沒想到近日又爆出，動物園內的石虎也越獄，上週工作人員進行動物清點時才發現異狀，引發外界討論。

北市議員張斯綱今日爆出，台北市立動物園內有一隻石虎，於22日成功逃脫，調閱監視器畫面後發現，石虎疑似從頂網的縫隙逃脫，工作人員隨即派人進行搜尋，但至今仍未發現石虎的下落，園區內的管理與漏洞也引發關注，石虎目前狀況如何，讓許多人都很擔心。

「動物園近期管理發生嚴重漏洞！」張斯綱表示，動物園接連發生動物脫逃，顯示管理有重大疏失，應立即全面清查園區內的漏洞，並檢討管理流程，且他也發現，近幾年動物園的各個區長，和以往不同，非管理現場出身的，導致人才斷層，未來不該再發生類似事件。

動物園發言人曹先紹回應，園方同仁在22日上午巡場時，發現園區石虎不見，經調閱監視器發現，1隻因受傷而被送到園區的3歲雌性石虎，在人工岩壁有挖掘動作，並在人工岩壁後方挖出一個洞，初步研判石虎可能鑽入洞內。

而台北市立動物園內動物脫逃事件不只一起，9月初才傳出小食蟻獸脫逃事件，而園區內不少動物會慣性脫逃，其中黑猩猩、長鬃山羊、長臂猿都是「逃脫冠軍」，金剛猩猩「寶寶」於2008年選舉日翹家，溜到假山間的空間休息，獸醫最終用吹箭將牠麻醉帶回，還有長鬃山羊經常一跳，就輕鬆跨越電牧線，但過沒幾天就會自行跳回來。

(中時新聞網)