金門景點同安渡頭今天發現1枚未爆彈，警方緊急（金門縣府觀光處提供）

疑似未爆彈的彈體和塗料完整，且字體十分清晰，看起來就像「真」的一樣。（金門縣府觀光處提供）

小金門「將軍堡」前方岸際，遊客發現1枚嚴重肅蝕的疑似仿真手榴彈。（民眾提供）

曾是兩岸往來重要門戶的金門同安渡頭今（25）日在海岸碉堡射口發現1枚新亮未爆彈，警方緊急會同軍方勘驗後，確認是仿真手榴彈，虛驚一場。

這也是繼日前小金門「將軍堡」前方岸際，遊客發現1枚嚴重肅蝕的疑似仿真手榴彈後，再次發現疑似未爆手榴彈，讓鄉親也只能說金門是「戰地」見怪不怪！

縣府觀光處指出，今天上午8時20分左右，遊客在金城鎮海岸景點「同安渡頭」的碉堡射口附近，發現1枚疑似手榴彈的未爆彈，趕緊告知景點管理人員，警方據報也火速會同軍方到場處理，經金防部未爆彈處理小組勘驗，研判應是「仿真手榴彈」殘體。

但這枚讓人虛驚一場的疑似未爆彈，不但彈體和塗料完整，且字體十分清晰，看起來就像「真」的一樣，讓人感到驚悚。

觀光處研判，最近2起仿真手榴彈可能是「生存遊戲」盛行，玩家遺留下來的物件，才引起不必要的驚慌，提醒持有仿真槍砲、彈藥、刀械者均應妥善保管，如發現有惡作劇或刻意放置於公共場所製造恐慌情事，將依規定辦理。

觀光處說明，坐落於后浦（金城鎮）海岸的同安渡頭，在清代與民初期間曾是兩岸往來的重要門戶，早年下南洋的「番客」穿梭來去，國軍進駐後改建為軍事營區，隨著兩岸局勢緩和，軍事需求降低，2009規畫改建為「同安渡頭濱海風景區」，因視野遼闊，夕陽海景十分迷人，目前已是當地熱門景點之一。

(中時 )