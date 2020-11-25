德勤（Deloitte）財務顧問股份有限公司25日攜手德勤（Deloitte）商務法律事務所，舉辦「讓數位證據說真話-鑑識實務與科技運用」研討會。

勤業眾信（Deloitte）會計師事務所建議，數位證據的特性有別於傳統的有體物證據，企業在建置內部管理系統時，即應預先進行相關規畫。透過數位鑑識與電子取證、證據開示等鑑識科技的輔助，擴大內部調查深度並兼顧調查效率，並維持證據能力的要求，以期能破除法務人員及企業律師對於數位鑑識科技的運用隔閡，共創合作契機。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅表示，就證據能力的問題而言，刑事訴訟法中關於搜索、扣押的相關規定，可能皆須因應數位證據的「載體」與「資訊標的」二分衍生出的複雜性，重新加以檢視與調整。

整體而言，最高法院107年度台上字第3724號刑事判決中對數位證據性質的說明仍扮演重要指引。而對於數位證據在保存上的特殊需求，企業於建置其內部資料管理系統時即應有所認知，預防未來於訴訟中如欲提出數位證據而可能產生的問題。

德勤財務顧問副總經理楊怡芳表示，企業運用鑑識科技的情景多元，除了一般的妨害電腦使用舉證外，包含營業秘密、智財權與個資等各類侵害事件調查皆屬其範疇，更可以協助企業進行舞弊事件調查與國內外訴訟的支援因應。基於企業資訊環境的複雜度，運用鑑識科技可有效確保數位資料的證據能力，並能更有效率地找出具備較強證明力的資料內容。

楊怡芳指出，典型的數位鑑識過程，通常分析解讀之標的都是各台電腦的跡證或留存日誌，透過鑑識分析軟體快速檢查，較適合分析資安事件或操作紀錄認定上的糾紛。

但若面對較大規模的內部事件，例如涉及多員工、多地點或是橫跨多年的疑似舞弊行為與海內外訴訟因應，楊怡芳認為，使用歐美已成熟應用於企業內部調查的e-Discovery科技，適合處理龐大檔案數目與聚焦收斂資料量，透過多人協作的方式，讓法務或稽核團隊在調查過程中親自參與分析結果的調查或覆核，加速效率的同時，亦能掌握分析結果和後續調查或訴訟的策略方向。

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