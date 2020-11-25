迎接聖誕節與跨年夜即將來臨，以西班牙南歐風情為最大特色的花蓮理想大地渡假飯店，飯店園區以璀璨金色聖誕樹搭配白色雪橇車，布置屬於聖誕節的形象，營造溫馨感恩的聖誕佳節，另外，理想大地主廚精心打造推出了「Christmas聖誕烤雞提籃」提供外帶，方便民眾帶回現成的聖誕饗宴，讓應景美味的聖誕大餐輕鬆在家享用。除此，跨年前夕更有天燈祈福晚會，以及浪漫的海景迎曙光活動。

理想大地為了讓團聚的家人朋友們都能盡情享用美食佳餚，聖誕節限定推出外帶專屬「Christmas聖誕烤雞提籃」，選用花蓮在地雞隻慢烤至金黃酥脆，搭配紐菇紅椒栗子瓜以及香草百匯烤香菇，並佐上精燉肉汁、紅莓醬汁，口味更加豐富多姿，聖誕節必不可少的理想大地手工製作法國麵包、以及應景的聖誕蛋糕，搭配果香滿盈的西班牙愛茉菈紅酒AMORA，讓平安夜的晚宴倍增溫馨洋溢，原價每組新台幣3,750元，預購可享優惠價每組2,850元，12月24日以前限量100組，需請於5日前預購。

自12月24日平安夜開始一直到2021年的1月3日，理想大地里拉餐廳將限時供應「聖誕跨年海陸大餐」，餐檯上備有現切沙朗牛排、現切燒烤火雞、越莓火雞沙拉、南瓜湯、點心房主廚精心獻上的耶誕蛋糕、薑餅、南瓜派、木柴蛋糕等多樣聖誕跨年限定的精美佳餚，內容升級價格不變，提供住客最美好的節慶餐點；平安夜與聖誕節前夕更有遊船報佳音與交換禮物活動。

跨年前夕理想大地在飯店內將舉辦繽紛的祈福跨年晚會，另外，在2021年1月1日元旦規劃海漾迎日出活動，當日上午五點提供限量20位住客，於飯店大廳集合，前往花蓮東海岸鹽寮海邊迎接來年的日出，看見充滿希望的第一道朝陽，預約元旦海漾迎日出(含保險)，可於12/31 19:00前提前與服務中心報名。

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