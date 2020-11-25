第十二屆證券暨期貨金椽獎日前舉行頒獎典禮，中信投信以「投信公司如何將ESG納入投資流程」研究論文榮獲「研究建言獎–機構組」佳作獎！

中信投信指出，金椽獎目的在於表揚對金融市場具實用性、前瞻性的研究，為推動金融巨輪前行的關鍵盛事。研究建言獎依據主題重要性與研究創新性、實務可行貢獻度、方法架構嚴謹程度等等多面向進行專業評選，獲獎難度頗高，金椽獎殊榮對於中信投信在ESG領域之投資研究為莫大肯定。

中信投信總經理張浴澤表示，依據聯合國責任投資原則統計，徹底遵循責任投資的UNPRI簽署機構已超過3000家，其涉及的管理資產規模從06年創立初期的6.5兆美元，截至2020年上半年，規模已達100兆美元！足見ESG投資正急速竄起成全球顯學，中信投信論文研究的目的，不僅在於拓展自身投資深度，也冀望幫助台灣資產管理業者加速融入。

中信投信固定收益科經理楊士醇表示，傳統投資僅就企業財務表現進行評估，而ESG 投資原則將「環境」、「社會」「公司治理」等「非財務議題」納入投資決策考量。他指出，非財務因子包含許多面向，也會依不同產業不同發行人有不同著重的因子，例如：礦業公司將特別注重能源管理與生態衝擊等環境議題，而食品與飲料公司則關注原料來源與食品安全等等。短期ESG因子對公司財務面影響可能較不顯著，但長遠來說，有利降低公司營運風險。

楊士醇表示，研究發現ESG投資除有利社會環境，對於報酬率亦有實際貢獻。ESG表現好的公司，股價波動度低於同產業其他公司，報酬率也較好。ESG投資有其優勢，但如何衡量ESG，市場尚未形成一套「權威共識」，不同機構的ESG評等，標準常不一致，也不具可比性；也就是說，ESG評比陷入「百家爭鳴、各自表述」的困境。而本研究認為，將ESG納入投資流程中，除必須了解各指標與評等評分的研究方法，更需進一步必須做到實地訪查、深入面談，才能使ESG研究分析更為完善。

張浴澤表示，全球氣候變遷迅速，環保意識抬頭，如何讓「投資」、「環境永續」雙贏，是中信投信研究ESG投資的初心，而得獎只是開始，未來如何透過ESG投資，改善公司治理、強化環境保育，並藉由為投資人管控「非財務因子」風險，達到長期投資的最佳效益，是中信投信下一步的目標。

(工商 )