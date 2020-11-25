資誠（PwC）會計師事務所指出，2017至2021年全球醫材市場每年平均成長率6％，預期2021年全球醫材市場將達到4,625億美元。

另外，PwC調查也預估2021年美國占全球醫材市場比例48％，為最大的醫材市場。其次為歐盟（23％）及亞太（21％），而中東與非洲等其他地區占比約8％。

但未來因亞洲地區人口數眾多，加上中產階級比例增加，醫材市場規模年成長率上看9％，為最具潛力的市場，其次則為中東與非洲等新興市場（7％）。相對而言，歐美等地區市場成長率較為平緩（5～6％）。

資誠生醫產業負責人周筱姿於「Medical Device Forum2020－醫材新藍海」論壇演講時表示，全球疫情尚未結束，各國將醫療資源中在防疫和對急重症的治療，使部分非防疫相關亦非急重症的專科醫材業績受到影響，連帶市值成長受限。

然而，IVD檢測和遠距醫療相關醫材公司在疫情下受到投資人關注，市值水漲船高。

2020年第三季有兩件醫材產業大型併購案，分別為美國遠距醫療平台Teladoc以185億美元併購遠距血糖管理公司Livongo；及德國科技巨頭西門子以164億美元併購癌症放射治療公司Varian。

周筱姿指出，兩大併購案說明新冠肺炎疫情挑戰既有的醫材產業商業模式，促使業者須透過併購結盟加速數位化和技術創新性，以因應快速變化的市場環境。

(工商 )