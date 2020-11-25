想要一段能夠走得長遠的愛情，對等的付出是很重要的，但有些女孩子會因為深愛對方，願意犧牲自己全心付出，若遇到細心的男生可能會很感動、很珍惜，但也有些遲鈍的男生都不知道能遇到這樣的對象有多幸運！運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享以下5個生肖的女孩，願意對戀人付出一切，婚後成為老公最強的後援，是公認的賢內助。

▍1.生肖牛：再忙都會陪伴

很多男生會抱怨，女友希望他陪著逛街、陪著追劇，但卻從來不會主動陪男友，讓男友心裡難免不平衡，也因為無法分享快樂，久了在興趣上跟女友失去交集。奉勸這些男士找個生肖牛的女孩，因為他們最大的特質就是會全心支持愛人，陪對方做任何想做的事。對於生肖牛的女孩來說，看到另一半的笑容就是他最大的快樂，就算自己還有工作要忙，或是有想看的劇，還是會默默把男友的事情排在第一優先，提供男生最深情的支持。

▍2.生肖兔：暗中助你好人緣

許多男性可以在運動場上瀟灑、在好友面前活潑，但在社交場合卻容易沉默，這時候需要的就是外表亮麗、懂得待人接物的聰明女友來協助，生肖兔的女孩聰明伶俐，擅於與人相處，會默默幫男友打點好人際關係，過節送禮無一遺漏，見長輩、談公事都是最佳幫手。更棒的是兔子女孩還相當戀家，男生們出外野、回家搞得髒亂，兔子女孩會把一切打理得乾乾淨淨，提醒男生們要懂得惜福，不要因此而得寸進尺哦！

▍3.生肖蛇：不知不覺把你變成時尚男

生肖蛇的女孩天生有著好品味，懂得如何過舒適、美的生活，跟他們在一起，會發現不知不覺間自己的衣櫃多了時髦的衣服，家裡的燈具、沙發桌椅不再像無聊辦公室或俗氣便宜貨，品味大幅提升，你開始懂得美食，懂得藝術電影，這就是生肖蛇女孩的厲害，不知不覺讓你大加分。但男生們千萬不要因為自己大幅提升，就開始心癢癢想偷吃，蛇女孩們會付出真心，佔有欲也強，男生亂來一定會吃不完兜著走。

▍4.生肖羊：讓你不再穿皺襯衫

男生和女生有著截然不同的腦袋，男生通常喜歡看大方向，忽略小地方，導致丟三落四，而女生則心思細膩，懂得堆砌起小細節，讓生活井井有條。屬羊的女孩在十二生肖中特別注重小細節，他們個性細膩、辦事謹慎，跟他們在一起你不會穿到皺掉的襯衫，不會忘記跟爸媽說生日快樂，因為他們會幫你留意這一切，可說是完美的伴侶。而男生要付出的則是安全感，因為生肖羊的女孩通常喜歡撒嬌依賴，找到一個可以信任的男生，他們就會發揮細膩的特質，讓兩人的生活沒有漏洞。

▍5.生肖雞：男生出外打拚無後顧之憂

如果男生餐餐吃外食，完全不注重健康，或下班後沒地方去，跑去跟朋友瞎混，那就有很高的機率是單身，當這種男人交到生肖雞的女友，你會發現他會明顯改變，因為生肖雞的女友有著媽媽的特質，讓另一半的生活重回軌道。生肖雞的女孩會幫男生準備健康飯菜、協助家中理財、找到好用的公事包和皮鞋、甚至提醒運動時間，讓男生出外打拚沒有後顧之憂。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)