由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》於明日(26)進行【哥倫布的新大陸】版本更新，將開放各種新副本、新地圖和全新的生活技能，讓喜愛探索的冒險家們能夠像哥倫布一樣的發掘自己的新大陸！本次更新的四大遊戲內容：新生活技能【煉金術】、渾沌之門新副本【北部下水道】及【湖水之心】、首次開放組隊副本【扭曲的下水道迷宮】及【五大地圖新區域】，以及改版專屬活動：【等級100專屬點名】、【改版紀念系列活動】、【準備過冬的雅塔】，誠意感謝玩家們對遊戲開服的熱情支持！

《月光雕刻師》11月26日進行2.0版本更新，釋出豐富新內容

《月光雕刻師》更新釋出四大遊戲內容、新生活技能＆新副本＆新地圖豐富上線！

《月光雕刻師》將於11月26日進行2.0版本更新，釋出新生活技能【煉金術】玩法，玩家可於地圖「塞拉堡主城」中尋找NPC「貝德斯」進行煉金，可製作道具消耗品、轉換素材、將傢俱或雕刻品拆解回材料，透過煉金取得組隊強化BUFF藥水等道具，提升戰鬥多元性。

《月光雕刻師》新生活技能-煉金術

渾沌之門更新副本關卡【北部下水道】及【湖水之心】，【北部下水道】將有各式各樣使用法術型攻擊的敵人，玩家將在充斥垃圾、變異的怪物中進行掃蕩；【湖水之心】則考驗著玩家裝備，以及對元素武器的掌握程度來對付冰屬性敵人！

《月光雕刻師》渾沌之門新副本-湖水之心

首次開放組隊副本【扭曲的下水道迷宮】，玩家即便裝備或等級不夠，也可以透過好友組隊、分工合作取得遊戲獎勵，副本中將有兩隻BOSS「猛毒翼蜥」，需要玩家隊伍一同擊敗，成功通關可取得稀有「梅林」系列裝備！此外，【五大地圖新區域】同步釋出，以山脈為主題推出系列地圖：「塞拉堡北部」、「靜謐平原」、「北部伐木地」、「獵人山丘」、「白樺之湖」，等待玩家前往探險。

四大活動開跑、改版紀念活動、經驗加成時段大增幅、收集道具換冬季時裝！

此次改版官方同步推出四大活動內容，帶給玩家多元好康：

【等級100專屬點名】達Lv.100的玩家即可開啟活動頁面，可獲得強化保護石」、祝福武器/防具卷軸」、高級材料箱子、月光石、神秘地圖與百萬金幣等超值獎勵。其中「神秘地圖」使用後可開啟改版新釋出的歌步林大型藏寶庫，進入搜刮可獲得大量金幣和水晶等資源；【改版紀念系列活動】為期10天的改版專屬點名活動，每日可分別領取「強化保護石」、「受祝福的武器強化卷軸」、「舊地圖」、「高級戰利品箱子」、「扭曲的深淵入場卷」虛寶道具。此外，維護完成起至12月9日 23:59，每日HOT TIME時段經驗值加成及金幣加成提升為100%，敬請把握；【準備過冬的雅塔】維護完成起至12月9日 23:59，打倒怪物可隨機獲得活動道具，可向NPC兌換活動專屬時裝或於「小屋」進行裝飾！【成長支援活動】維護完成後遊戲內商城將可使用金幣兌換各等級成長資源！只要達到50/60/70/80/83/86/89/92/95 各等級，就至商店兌換領取。可獲得大量藥水、雕像、技能書、卷軸等成長資源。

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