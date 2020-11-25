中信兄弟王凱程是球隊火球男，不過今年6月傳出罕見的闊背肌撕裂傷需要開刀，且由於病例少，加上復健過程痛苦，一度讓他因抽筋而痛到哭出來，讓他因此很茫然，不過撐過最難熬的時期，目前王凱程的復健進度穩定，最快明年下半季有機會回到球場。

王凱程今年5月中上一軍登板2場比賽就下二軍，沒多久後因身體不適赴醫院檢查，結果為闊背肌撕裂傷，需要動刀治療，「這是我生涯第一次需要開刀，再加上我大概是全台第一個有這傷勢的人吧，連醫生也沒見過，過程中很擔心自己會不會沒辦法回到球場。」

提到復健過程，王凱程透露最低潮時是剛開完刀第一個月，「當時傷口還沒有復原，有一次背部抽筋真的很痛，所有肌肉都收縮在一起，一個小時之內平均每5分鐘就抽筋一次，痛到眼淚都哭出來，但旁邊的人也幫不上忙。」

王凱程說那是他整個復健過程中最低潮的一次，痛到差點堅持不下去，再加上自己第一次開刀，很多擔心和負面想法在腦海裡打轉，還好有防護員不斷給予自信和正面力量，老婆、姊姊也一路支持相挺，從原本猶豫復健到底有沒有用，到後來踏實做好復健，往正確道路邁進。

王凱程已經恢復7成，目標12月初傳接球、明年下半季回到能上場的狀態。

(中時 )