衛福部長陳時中今天證實，我國日前已向國際疫苗廠支付一部分的訂金，目標是要取得一千萬劑的新冠疫苗。若再加上先前向COVAX採購的疫苗，目前至少有接近一千五百萬劑的疫苗掌握在手中，不過何時能夠取得疫苗，陳時中不願多談，強調一切都在談判中。

陳時中今天表示，目前口袋中的疫苗已接近一千五百萬劑，除COVAX平台外，日前也已向某藥廠支付一部分的訂金，不過究竟是哪一間藥廠，陳時中並未透露。

陳時中表示，目前向該藥廠提出目標一千萬劑的要求，但礙於保密協定不便對外透露太多，至於何時能夠取得新冠疫苗，陳時中的態度也轉趨保守，從原本的明年第一季延後到明年第二季，今天又說無法保證到貨時間。

陳時中強調，自己一直很不喜歡談論疫苗的到貨時間，因為廠商也在看阿，如果我們掀底牌說明年第二季可取得，那原本有可能在第一季拿到的疫苗，是不是又要延後？因此一切談判都需保密，會朝對我最有利的方式進行。

(中時 )