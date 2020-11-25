日本第二大壽司品牌「藏壽司」在台第32家據點落腳豐原太平百貨，開幕首日即湧現朝聖人潮。（豐原太平洋百貨提供／王文吉台中傳真）

日本第二大壽司品牌「藏壽司」採用迴轉輸送帶提供，將美食送到饕客面前選取。（王文吉攝）

「藏壽司」祭出集5盤拚扭蛋活動，激發顧客食量。（王文吉攝）

「藏壽司」集盤拚蠟筆小新扭蛋活動，為新開幕的豐原太平洋店全台獨家延長至11月30日。（王文吉攝）

日本第二大壽司品牌「藏壽司」在台第32家據點落腳豐原太平洋百貨，開幕首日即湧現朝聖人潮。（王文吉攝）

「藏壽司」台灣各店採用港口口直送的新鮮漁獲，包括紅魽、小黑鮪魚等。（王文吉攝）

餐飲名店無懼疫情，日本第二大壽司品牌「藏壽司」持續在台展店，第32家據點落腳豐原太平洋百貨，開幕首日即湧現朝聖人潮。排隊用餐的民眾表示「想要享用藏壽司終於不必大老遠跑到台中市區，豐原太平洋百貨就有！吃完也能逛百貨，真的超級方便！」

「藏壽司」行銷部副經理王宇安表示，「藏壽司」目前在全台已有32家店，豐原店是台中第6個據點，年底將在台北市再增1家，目標在2年內展店至50家。台灣採用港口直送的新鮮漁獲，包括紅魽、小黑鮪魚等，另有北海道大帆立貝、盛的滿滿貝柱握壽司等。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，此次藏壽司加入太平洋百貨餐飲的行列，除帶動舊客的回流，也湧入嚐鮮的新客，不僅能為百貨帶來龐大的商機外，更讓民眾有一個新的餐飲選擇、聚餐的好去處。

為慶祝藏壽司豐原太平洋店開幕，期間推出限定活動，即日起至11月30日只要按讚追蹤藏壽司的臉書專頁，並上傳用餐心得及照片即可享9折優惠。更有藏壽司豐原太平洋店開幕限定的滿額贈好禮活動，於店內消費滿1500元，就送可愛又實用的「蠟筆小新購物袋」。

(中時 )