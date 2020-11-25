行政院副院長沈榮津今（25）日表示，政府發展5G在地化應用，推動掌握技術、補缺口、擴大市場三大策略，掌握5G產業鏈整合，並由政府帶頭5G應用發展。

沈榮津今日出席「2020創新論壇」致詞時指出，目前全球有106個5G網路，預估2025年可達12億戶的規模，台灣5G已接軌國際，和美國、日本、韓國一樣，正式進入5G時代。因應數位科技來臨，行政院要建立數位國家，將成立「數位發展部」，未來也要建立一個平台，讓各部會因應發展出智慧商業、智慧服務、智慧交通、智慧醫療，帶動台灣成為數位國家。

沈榮津說，5G具備大頻寬、低延遲、高連結特性，企業可利用企業專網，進行智慧轉型，例如：製造業可以進行工業4.0，把企業的空間網網相連，形成物聯網的機制，打造IaaS（基礎設施即服務），把所有資訊丟上雲端，各個產業工會等，就能在平台上長出SaaS（軟體即服務）、PaaS（平台即服務）等解決方案。

沈榮津表示，政府支持發展5G在地化應用，推動三大策略，第一，掌握技術，包括透過5G行動計畫，擇定練兵對象與5G基礎技術，進行基礎技術練兵，培育台灣ICT廠商、掌握5G產業鏈整合。

第二，是補缺口，透過「大A+計畫」，攜手樂天、思科、NEC大廠等，研發共創、建立開放性5G網路，促使台灣廠商投入SaaS製造和Iaas軟體服務。

第三，擴大市場，應用5G頻譜標金500億元，鼓勵運營商、企業主導入5G開放式網路，優先採用國產的解決方案，立足國內，未來將整廠輸出國際，政府也會帶頭5G應用發展，舉例來說，鼓勵製造業打造5G專網智慧工廠，進行線上即時瑕疵檢測，也能產官合作，在智慧醫療和智慧運動多加布局。

沈榮津強調，政府也將帶頭帶動5G應用發展，第一，如製造業，就是應用資訊大廠回台後，打造5G專網智慧工廠，應用人工智慧電腦視覺瑕疵檢測，讓生產精準度從95％提高到98％。

第二，醫療方面應用，如經濟部與三軍總醫院，於急診室使用混合實境（MR）攝影機，拍攝急診傷口畫面，透過5G網路大頻寬特性，即時傳送給資深醫生所在之處，即時協助判斷受傷程度，並即時提供急診醫生進行最精準醫療診治。

第三，以運動為例，經濟部與台科大、富邦集團合作，打造5G應用團隊，在新莊棒球場導入八項5G應用，包括3D即時回放以及5G虛擬開場、360度VR直播，也已推廣到其他運動賽事與展演應用。

第四，展演應用案例，如經濟部與三立電視、中華電信合作，在今年大甲媽祖繞境活動中，利用5G攝影包、5G SNG車，透過5G信號異地VR360攝影直播，讓遠在台北的民眾體驗，打造5G展演創新應用。

(工商 )