全球著名旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK持續深耕台灣，強化消費者體驗，於今日宣佈攜手全台8間一線租車品牌，推出「一站式租車預訂服務」，消費者只要選擇取還車地點和日期，就能一次完整看到符合條件的車型、規格、價格優惠與保險方案等內容，方便旅客篩選比價。

除此，KLOOK先前上線的「客運即時預訂」服務更直接整合國光客運與統聯客運60條以上全台熱門目的地路線，同樣只要選擇上下車點和時間，就能一鍵搜尋所有車次和路線，並直接在KLOOK上劃位預訂車票，還能累積KLOOK積分，標榜省時間還賺優惠。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，KLOOK致力運用創新科技整合破碎化的目的地旅遊市場，而交通作為旅行中不可或缺的一環，一直是KLOOK重點發展項目之一。從兩年前優化JR Pass預訂頁面開始，今年更是一口氣發布『租車一站式預訂』與『客運巴士即時預訂』兩個重要的里程碑，並選在台灣作為首發市場。

林耀民表示，台灣除了是KLOOK最重要的市場之一，台灣防疫成果更有目共睹，KLOOK希望藉此作為未來國境重新開放、迎來外國旅客時的觀光能量。林耀民並強調，KLOOK投資台灣的腳步並未放緩，透過客運與租車一站式預訂這兩項新服務上線，作為KLOOK打造全方位交通平台的第一步，未來除了將持續佈局陸海空交通商品、深化使用經驗外，更將響應智慧交通政策，與合作夥伴攜手投入創新資源，整合從預訂到付款中間的流程，更積極發展電子票證，讓單一App就能提供點對點的交通服務，降低實體接觸，讓多種交通工具間的銜接更加流暢便利。

KLOOK日前進行「租車/客運預訂行為調查」，針對700多位18到49歲消費者進行線上問卷調查，發現過去一年曾在台灣租過車的消費者，近8成是透過線上平台預訂租車，包括直接從租車網站下訂或是透過自助取車App，最主要原因為「方便快速」（51％）、其次為「價格便宜、有優惠」（22％）；而即使消費者已經選擇心目中最方便的預訂管道，仍有76％的受訪者表示需花上大把的時間跨網站比價和彙整優惠方案，近6成消費者更擔心在取車時才發現仍有其他隱藏費用須支付，顯示消費者在預訂租車時多半為價格導向，注重方案的C/P值，甚至會花上大量的時間做功課。

為了改善使用體驗、提升租車預訂效率，KLOOK整合格上、中租、Avis安維斯、IWS艾維士、小馬、假期租車等市場一線租車品牌的車輛與優惠資訊，消費者只需要在KLOOK租車頁面上，選擇取車和還車地點、需要用車的時間區段，就能直接搜尋所有符合條件的車輛方案，三個步驟輕鬆完成租車預訂！包括車型、價格、優惠、品牌、座位數、租車公司品牌等資訊，就連消費者在意的「保險範圍」、「是否提供多人免費駕駛」、「滿油取還車」、「無限里程等服務」，也可以直接在頁面上查詢篩選，大幅降低消費者查找比較的時間；目前透過KLOOK上預訂的租車也都享有至少取車前48小時免費取消政策等服務，特別是在疫情期間，讓旅客享有更多彈性選擇。

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