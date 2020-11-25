「國民男孩」張軒睿與林映唯近來搭檔主演公視新創電影《訪客》，兩人同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》宣傳。綽號「小白」的張軒睿和被稱「小美」的林映唯，劇中飾演一對前男女友，張軒睿在戲外都開玩笑說這是「美白二人組」，此外兩人節目上也打成一片，互相吐槽，展現好默契。張軒睿被爆料是超級動漫迷，還會在路上模仿《鬼滅之刃》主角動作。

《訪客》題材懸疑驚悚，張軒睿表示，設定是平行時空下，身邊的家人都不會是原本所認識的樣子，張軒睿還補充「這個事情是我相信的」；炎亞綸接話說「我也相信另外一個時空，有一個非常瘦、不愛吃甜食的唐老師」，讓唐綺陽好氣又好笑說「那你可能會認不出我來了」，Sandy加碼說「有這個人！只是，是唐從聖老師」，現場觀眾頓時笑翻。

張軒睿從小長相出眾，被媽媽帶去參加童裝走秀，但他當下耍脾氣，還一直罵攝影師「你幹嘛一直拍我」，他也表示自己小時愛哭、愛鬧、愛生氣，是親戚公認「非常難搞的小孩」。不過他私下重義氣，除了會聽好友訴苦，也是朋友圈的開心果，他想起當年為了和國中好友繼續在高中同班，大家相約轉學考，如願考進同高中，當時教務處老師分班時，還不知他們「全都認識」，最後如願分在同一班。

張軒睿5年前曾捐肝救自己父親，炎亞綸也問他「當時是義無反顧還是有猶豫過？」，張軒睿說「沒有猶豫，但我沒有覺得這多偉大，因為這是我應該要做的」，也因家人的遭遇讓他對「身體健康」深有感觸，節目上他流著淚說「這個看似很簡單的事情，但一旦沒有了是很可怕的，也沒辦法用時間彌補、用金錢去買或努力不來」。訪談將於25日晚9時公視播出。《36題愛上你》每週一至三晚間9點，於公視首播；播出後在公視+、Yahoo TV、myVideo等影音平台上架；而隔週二與三也在平台上進行網路直播搶先看。

張軒睿、林映唯（中、右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持公視談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

張軒睿提及捐肝救父過往，忍不住男兒淚。（公視提供）

《36題愛上你》節目上秀出張軒睿小時候獨照及與姊姊的合照。（公視提供）

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