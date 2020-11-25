國道3號新竹系統路段今天清晨發生車禍事故，李姓駕駛下車查看情況，卻遭休旅車撞死，警方表示，高速行駛路段若發生輕微車禍，應儘速將車輛移置安全處，避免二次事故。

一名33歲李姓駕駛今天清晨2時許，開轎車行經國道3號新竹系統路段南下101公里處時，與拖板車先發生車禍，而李男下車查看情況，後方一輛白色休旅車因閃避不及，撞上李男，李男當場傷重，失去生命跡象，而休旅車上的駕駛與乘客也受輕重傷。

警消指出，李男送醫急救時，已無生命跡象，在頭部與腿部，皆有也有撕裂傷，至於詳細肇事原因，仍待調查中。事故發生後，國道警察立即前往處理，並在事故前方放置字幕，提醒用路人注意前方路況，同時也聯繫警察廣播電台加強宣導。

警方表示，民眾若在高速行駛路段時，發生輕微交通事故，且在無人傷亡情形下，可先將事故車輛位置照相和標誌繪圖後，迅速將車輛移置安全處所，再通知及等候警察到場處理，避免後續2次的追撞事故發生。（編輯：李錫璋）1091125

(中央社)