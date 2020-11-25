原本巷弄僅夠單人通行，開通後已可三人併行。（議員李坤城服務處提供／李俊淇新北傳真）

巷內增設64格機車停車位，解決民眾停車需求。（議員李坤城服務處提供／李俊淇新北傳真）

蘆洲光榮路120巷340平方公尺道路因產權問題堵住巷口，附近居民行經都需要繞道數十公尺，民眾憂心災害發生時，救難人員難以進入，恐釀不幸事件，新北市議員李坤城與市府人員共同協調下，瓶頸道路總算開通今（25）日會勘驗收成果。

議員李坤城表示，原本此處非常狹窄，嬰兒車及輪椅都無法通行，且土地產權為私有及國有各佔部份，去年3月起開始會勘，經過1年半的時間與地主協調，最後順利在今年9月動工，11月中完工。

今天上午11時與相關單位再前往驗收結果，巷內目前已規畫設置64格機車停車位，解決部分民眾停車需求，與公所討論將對巷口的安全桿再進行綠美化，由於巷口近臨學區，將增設監視器和路燈，以確保行人與學童安全。

中原里長陳國連表示，巷弄的開通真得讓當地里民很方便，不用再繞道就能直接通往中正路，節省大約10分鐘的路程，而學生上學已更加便捷。由於仍有部份民眾認為，每到交通尖峰時刻，光榮路與中正路口就是塞，希望相關單位能開放給汽、機車通行，而部份人士則堅持僅開放給行人，若巷弄有車流的話很壅擠，又危及學童安全，雙方說法不一，將待日後會勘再進行評估。

(中時 )