台北市推廣雙語教育邁入第五年，各校積極響應，雙語中小學明年將達49所。今（2020）年十月台北市政府教育局舉辦「臺北市109學年度雙語教育論壇／雙語教育展開新扉頁：師資、教材及評量」，邀請雙語學校校長、教師與雙語教育專家，分享彼此經驗，並暢談雙語教育理念。

雙語教學進行式，CLIL、IB成熱門選擇

在台灣，最熱門的雙語教學法之一當屬CLIL（Content and Language Integrated Learning，內容和語言整合學習法），教育局邀請昆士蘭大學的Dr. Simone Smala及Philippa Coleman，說明在實務教學上，CLIL可以融入鷹架理論，使學生成為學習重心。教師的腳色在於提供學生足夠的資料與指示，幫助學生建立更進階的知識。應用在雙語教學端，就是教師先協助學生建構足以吸收學科知識的英語力，再幫助學生以英語完成學習。

清江國小就把英語融入閱讀、生態環境教育等課程，教師以英語上課、請學生以英語分享學習收穫，建立說英語的環境，學生自然願意使用英語。即使是有升學壓力的國中，也能以CLIL進行雙語教學。三民國中將英語融入音樂、體育、家政等進度壓力較低的課程，並開辦國際教育、資訊課，以英語研究國際議題，再延伸至公民課，讓學生感受到英語的用處，且學英語的重點即在應用。

除了在既定課程中納入英語，不少學校直接導入國際教育，積極申請IBO國際文憑組織認證，在校辦理全英語授課的DP大學預科課程與MYP中學課程。IB（International Baccalaureate，國際文憑）亞太總部資深IB學校顧問暨授權官王淑誼解釋，IB在全世界受到五千多所學校採用，以全人理念培養具備自學能力、可進行批判性思考的人才。學生取得的文憑可與全球多所大學接軌，且課程以英語為主，符合雙語教學需求，因此受到台灣學校歡迎。

師資缺口大，北市推動校外培育、校內共備

但在進行雙語教育之前，不少學校第一個面臨的阻礙就是師資培訓不易。台北市市長柯文哲於論壇中也點出雙語教育「推動困難是師資，師資培育要時間，不是經費丟下去就能立即見效」。

台北市教育局局長曾燦金從數據說明，今年國中小雙語教師甄選提供91個職缺，最後僅錄取22名教師，顯見目前雙語教師人才供需失衡。為培養長期教學動能，目前台北市多管齊下，辦理雙語代理教師專班甄選、現職雙語教師培訓、與大學合作培育雙語公費師等，以師資比率達40%為目標培育雙語教師。

短期不招聘新教師的學校，則能透過建置教師社群，媒合學科老師與英文老師，共同備課、討論教學經驗，緩解彼此的教學壓力，同時也能提供學生具備一定品質的雙語課程。

執行雙語教育的困難不僅限於師資培訓不易，家長的配合度、學校組織的合適性也是計畫推行是否順利的主因。

清江國小校長劉兆國表示，推行雙語教育的過程中曾多次接到家長反映，擔心學生聽不懂老師的講解、導致學習落後，希望老師講中文。劉兆國認為教師可耐心解釋，這是教學轉型中必經的陣痛期，「學校要抓住機會講雙語，要請家長給予孩子同理和支持」。三民國小教務主任藍立達建議教師設計親子作業，邀請家長參與教學、理解學校的作法、看看學生的表現，盡可能減少家庭阻力。

三民國中校長莊國彰則認為，辦理雙語教育要順暢，關鍵是行政單位，包含校內是否有相關負責人、如何調派人手、整合教學計畫等。過去校內缺乏整合雙語教學計畫的單位，因此三民國中從行政單位開始改造，將雙語教育正式納入職員業務範圍、劃分明確權責，使全校教師皆朝雙語學校的方向邁進。

台北市市長柯文哲（中）認為目前雙語教學推動的障礙之一，在於師資培育困難。（攝影／English Career 謝維容）

評量需均衡學科與語言，教育局合作大學、民間單位

在教學現場，教師則認為缺乏適合雙語教學的評量機制，是推行時會遇到的困難。以CLIL教學為例，課程融入學科內容與語言，學生若表現不佳，在缺乏有效評量的前提下，教師難以分辨學生是真的學習落後，還是因語言沒學好而無法吸收。

對此台北市教育局與語言訓練測驗中心合作，研發低年級生活課程聽說評量工具，並與台北市立大學合作成立全英語教學研究中心，籌組團隊研編三年級自然、健康、藝文三科的CLIL雙語教材與教師手冊。

參與健康科雙語教材團隊的懷生國小體育老師蔡余欣補充，在地化與國際化素養也是教材的一大重心。因此在介紹營養學的單元，團隊加入介紹各國早餐的活動，邀學生蒐集不同國家的經典早餐，比較自己最喜歡的早餐，關懷在地的同時培養學生國際化視野。英語則能穿插在課文、報告呈現中，不以與語言教學重點，而是在保障學生吸收新知後，再加入語言學習。

在英語非多數台灣的人母語的當下，推動雙語教育並不容易，柯文哲以參訪新加坡的經驗鼓勵，當地花了近三十年才成為中英雙語並行的國際化城市，台北市有新加坡的經驗可借鏡，按部就班推動，也有望以更短時間躍升為國際城市。

(中時新聞網)