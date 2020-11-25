通常吃完麻辣鍋後，許多人隔天會腸胃不適導致腹瀉拉肚子，甚至排便會刺激黏膜產生刺痛感，不過藝人史丹利狀況則跟常人不一樣，他透露竟連小便時也有辣辣的感覺，因此在臉書PO文尋求解答。

史丹利表示吃完麻辣鍋隔天拉完肚子時，通常「小菊花」會辣辣的，但自己竟連小便時「小丹利」也會有同樣辣辣的感覺，甚至一度懷疑「小丹利」是不是在發燒？甚至燒到讓他坐立難安，為此詢問許多朋友，但卻只有自己有這種症狀，不禁擔憂自己是否有什麼特殊體質，因此在臉書公開PO文希望有相同症狀的人，能分享類似經驗。

對此泌尿科醫師鳥科學先生，則在此篇PO文底下留言分析，他表示麻辣鍋會辣來源主要是辣椒素(capsaicin)，但有微量辣椒素會以未分解形式排到尿液中，所以一般人比較少感覺到小便會辣，會有此現象推估是腎臟缺乏分解辣椒素的酵素，導致高量辣椒素被排到尿中，通常只要多喝點水多排尿就能減少『辣炒春雞』的問題。

雖然有醫師專業分析，但網友留言仍紛紛歪樓：「吃完沒洗手，上廁所亂摸的下場」、「吃完後沒洗手誒，就把小丹利帶出門」、「尿尿會熱熱辣辣的，那是得病徵兆耶」。

(中時新聞網)