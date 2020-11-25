美國猶他州的沙漠中近期被發現矗立了一座高大的金屬碑。

美國猶他州沙漠深處近期發現了一座神秘的高大金屬碑，官員排除了外星人傑作的可能性，不過強調金屬碑所在位置偏僻，怕民眾迷路、救援不易，呼籲民眾不要來訪，也未公布金屬碑的確切地點。

美國猶他州沙漠深處近期發現了一座神秘的高大金屬碑。

美國猶他州沙漠深處矗立了一座神秘高大金屬碑。

美聯社報導，在猶他州著名如火星地表的紅岩沙漠深處，近期發現了一座來歷不明的高大金屬碑，猶他州公共安全部（Utah Department of Public Safety）等相關人員18日搭乘直升機飛越該州東南部沙漠區域，以了解大角羊的數量時，赫然發現這座閃閃發亮的銀色巨型金屬碑。

研究人員於是降落現場上前查看，發現這座金屬碑實際上是由不鏽鋼製成的三角柱，三角柱相當高大，約是3至4公尺高，大概為2個成年男性的身高，不過上頭並沒有留下任何蛛絲馬跡，讓外界難以猜測金屬碑的來歷。

美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑約是2個人高。（圖／美聯社、猶他州公共安全部）
美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑約是2個人高。（圖／美聯社、猶他州公共安全部）

沙漠中的巨大金屬碑令人聯想起1968年鬼才導演庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的經典科幻電影《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey），電影中也矗立了一座宛如石碑的黑色石板。

不過猶他州官員強調金屬碑不是外星人的傑作，他們認為比較像是某位藝術家的作品，舊金山當地新聞台「Kron4」報導，目前官員仍不清楚是誰將這座龐然大物矗立在沙漠中，猶他州公共安全部發布聲明向民眾喊話，「不管你來自哪一個星球，在沒有獲得許可下，就在聯邦政府管理的公有土地上裝設建築物或是藝術品都是違法的，美國土地管理局（Bureau of Land Management）將會決定是否進一步展開調查。」

美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑。（圖／路透社、猶他州公共安全部）
美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑。（圖／路透社、猶他州公共安全部）

官員也呼籲民眾不要親自拜訪金屬碑，強調地點位處沙漠中相當偏遠的地區，民眾很可能會被困在裡面、需要求救，猶他州官方因此沒有公布金屬碑的確切位置。

儘管美國官方不公布金屬碑地點，不過美國網友神通廣大，靠著網路技術找到了可能性相當高的金屬碑位置。科技新聞網站「The Verge」報導，官員發布聲明呼籲民眾別來訪，反而讓尋找神秘三角柱成為網路上熱門議題，幾小時內已經有鄉民在美版批踢踢「Reddit」上發文，試圖找出確切位置。

不到一天，似乎真的有人找到了，網友史萊恩（Tim Slane）調出「Google地球」上的衛星照片，發現一處小型峽谷中矗立了一座帶有影子的高聳物體，他再比對過去幾年同一地點的衛星照片，發現2016年後才出現這個物體，如果史萊恩比對正確，那麼神祕三角柱很可能已經矗立在猶他州沙漠長達4年。針對史萊恩的發現，猶他州官員尚未回應。

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文章來源：Mysterious shiny monolith found in otherworldly Utah desert
文章來源：“No matter what planet you’re from” this monolith is illegal in Utah
文章來源：Even Utah’s mysterious monolith may be no match for Google Earth

(中時新聞網)

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