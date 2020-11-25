美國猶他州的沙漠中近期被發現矗立了一座高大的金屬碑。

美國猶他州沙漠深處近期發現了一座神秘的高大金屬碑，官員排除了外星人傑作的可能性，不過強調金屬碑所在位置偏僻，怕民眾迷路、救援不易，呼籲民眾不要來訪，也未公布金屬碑的確切地點。

美國猶他州沙漠深處近期發現了一座神秘的高大金屬碑。

美國猶他州沙漠深處矗立了一座神秘高大金屬碑。

美聯社報導，在猶他州著名如火星地表的紅岩沙漠深處，近期發現了一座來歷不明的高大金屬碑，猶他州公共安全部（Utah Department of Public Safety）等相關人員18日搭乘直升機飛越該州東南部沙漠區域，以了解大角羊的數量時，赫然發現這座閃閃發亮的銀色巨型金屬碑。

研究人員於是降落現場上前查看，發現這座金屬碑實際上是由不鏽鋼製成的三角柱，三角柱相當高大，約是3至4公尺高，大概為2個成年男性的身高，不過上頭並沒有留下任何蛛絲馬跡，讓外界難以猜測金屬碑的來歷。

美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑約是2個人高。（圖／美聯社、猶他州公共安全部）

沙漠中的巨大金屬碑令人聯想起1968年鬼才導演庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的經典科幻電影《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey），電影中也矗立了一座宛如石碑的黑色石板。

不過猶他州官員強調金屬碑不是外星人的傑作，他們認為比較像是某位藝術家的作品，舊金山當地新聞台「Kron4」報導，目前官員仍不清楚是誰將這座龐然大物矗立在沙漠中，猶他州公共安全部發布聲明向民眾喊話，「不管你來自哪一個星球，在沒有獲得許可下，就在聯邦政府管理的公有土地上裝設建築物或是藝術品都是違法的，美國土地管理局（Bureau of Land Management）將會決定是否進一步展開調查。」

美國猶他州沙漠深處的神秘高大金屬碑。（圖／路透社、猶他州公共安全部）

官員也呼籲民眾不要親自拜訪金屬碑，強調地點位處沙漠中相當偏遠的地區，民眾很可能會被困在裡面、需要求救，猶他州官方因此沒有公布金屬碑的確切位置。

儘管美國官方不公布金屬碑地點，不過美國網友神通廣大，靠著網路技術找到了可能性相當高的金屬碑位置。科技新聞網站「The Verge」報導，官員發布聲明呼籲民眾別來訪，反而讓尋找神秘三角柱成為網路上熱門議題，幾小時內已經有鄉民在美版批踢踢「Reddit」上發文，試圖找出確切位置。

不到一天，似乎真的有人找到了，網友史萊恩（Tim Slane）調出「Google地球」上的衛星照片，發現一處小型峽谷中矗立了一座帶有影子的高聳物體，他再比對過去幾年同一地點的衛星照片，發現2016年後才出現這個物體，如果史萊恩比對正確，那麼神祕三角柱很可能已經矗立在猶他州沙漠長達4年。針對史萊恩的發現，猶他州官員尚未回應。

(中時新聞網)