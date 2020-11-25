富邦金(2881)今日舉行法說會，公佈2020年第三季財務數字及營運狀況。在富邦人壽投資收入成長的帶動下，2020年前三季富邦金控稅前淨利782.38億元，稅後淨利達682.06億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)6.38元，獲利及每股盈餘持續蟬聯金控龍頭寶座！富邦金控總資產也再度創下歷史新高水準，至2020年9月底總資產達8兆9,576億元，較去年同期成長8.6%，穩居國內第二大金控公司。截至2020年9月底富邦金控淨值為6,592億元，較去年同期增加13.3%，寫下新高紀錄。受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，2020年前三季資產報酬率(ROA)為1.04%，股東權益報酬率(ROE)為14.36%。

富邦金控10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘(EPS)為7元，前10月稅前、稅後淨利及每股盈餘均再創歷史新高。

富邦金控董事長蔡明興表示，新冠肺炎疫情造成全球經濟劇烈波動，富邦金控與子公司積極展現企業當責之理念，創新推出多項防疫相關產品及服務，各子公司營運績效也維持穩健，同時在富邦人壽投資收入攀升的挹注下，富邦金控獲利也持續改寫新高。富邦人壽初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善。台北富邦銀行存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升，抵銷部份降息及保費下滑影響，新增信用卡有效卡數業界最高，帶動信用卡手續費淨收益成長，子行富邦華一消費金融執照獲批准。富邦產險總保費市佔率連續38年市場第一，市佔率持續提升，承保績效良好，自留綜合率維持穩定改善。富邦證券經紀、承銷及興櫃業務位居市場前三大，經紀收入受市場成交量帶動年成長58.9%。

蔡明興指出，富邦金控2008年參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構，近年來廈門銀行資產規模、獲利表現、資本水準及資產品質皆明顯提升，交出「總資產成長15倍」的亮眼成績單，廈門銀行也於今年10月在A股(上海證券交易所主板)掛牌上市。

(時報資訊)