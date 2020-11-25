富邦金(2881)今舉行法說會，富邦華一銀行2020年前三季存、貸款年成長分別達42.6%和19.7%，帶動資產規模上升38.2%。

富邦金表示，在淨利息收入帶動之下，富邦華一銀行稅後淨利達人民幣3.76億元，較去年同期大幅成長47.7%。受惠於線上零售貸款佔比提升及存款結構優化，淨利差(NIM)年增4bps；資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比皆優於去年同期表現。富邦華一銀行寧波分行於11月3日正式開業，此為富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家網點，將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局。

富邦華一銀行今年前3季的稅後淨利為16.02億元新台幣，ROA為0.47%，ROE為8.19%，資產總額為5035.16億元。今年11月開業的寧波分行是富邦華一在浙江省內的第一家分支機搆，也是對長三角經濟區佈局的重要戰略。

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