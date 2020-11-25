市場需求強，東鋼H型鋼12月再漲；因國內市場需求強勁，東鋼開出12月盤價，每公噸調漲400元，為連續4個月調漲；分析師表示，今年台商回流，加上科技業擴建加速，提振市場對H型鋼的需求，即便原料價格波動，仍未對H型鋼價格造成影響。(商品行情網)

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