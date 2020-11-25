《商情》市場需求強 東鋼H型鋼再漲 15:282020/11/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場需求強，東鋼H型鋼12月再漲；因國內市場需求強勁，東鋼開出12月盤價，每公噸調漲400元，為連續4個月調漲；分析師表示，今年台商回流，加上科技業擴建加速，提振市場對H型鋼的需求，即便原料價格波動，仍未對H型鋼價格造成影響。(商品行情網) (時報資訊) #東鋼 #型鋼 #市場需求 #再漲 #國內市場 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 快來對獎！9、10月統一發票千萬獎號42024723 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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