新冠疫苗利多及拜登獲准啟動政權交接，激勵隔夜道瓊指數首破3萬點再寫新頁，日韓等亞股今同聲歡慶，台股晨盤由權值大咖台積電(2330)、大立光(3008)、聯電(2303)攜手領攻，生技、電動車、PCB及節能族群各自精彩，加以中鋼(2002)等原物料族群及航運股同步使力，推升指數一度衝高13893.2點，企圖闖關13,900點關卡意味濃厚，惟午盤後賣壓出籠，指數由紅翻黑摔落13800點，下探13731.81點，終場加權指數收在今日相對低點13738.83點、下跌68.3點，摔落5日線，成交值為2636.13億元。今日外資(不含外資自營商)賣超106.3206億元，投信賣超9.7341億元，自營商賣超22.3226億元，三大法人賣超138.37億元。

美股隔夜四大指數全面大漲，台股早盤搭上順風車由晶圓雙雄坐鎮領軍，惟雙王台積電及大立光午後在信心不足下翻黑走跌，拖累指數跟跌下殺。其餘電子族群各自表述，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯手收黑，IC設計族群在聯發科(2454)走疲下相對弱勢。光學鏡頭廠今國光(6209)及散熱元件廠安力-KY(5223)受惠PS5出貨放量、明年業績不看淡，今國光盤中觸頂，安力-KY亦強勢走高。被動元件廠華新科(2492)因馬來西亞廠傳出員工染疫，多頭聞之色變，國巨(2327)、奇力新(2456)亦憂心忡忡跟進軟腳。

傳產股今日躍居主攻部隊，玻璃、航運、觀光股受到疫苗可望問世消息鼓舞，類股漲幅2%起跳，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)展翅高飛，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)及陽明(2609)乘風破浪往前衝。鋼鐵股受惠美國鋼價飆漲，中鋼(2002)看好鋼價漲勢至明年首季，在外資持續買超點火下今日放量強登23元，領軍第一銅(2009)、千興(2025)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)、新鋼(2032)等滿面紅光。高端疫苗(6547)接獲馬來西亞Metronic新冠疫苗大單，開盤即強鎖漲停萬餘張買單搶不到，帶動生技股人氣轉旺。

美國隊頻助攻，台股「萬四」關前近關情怯，上方明顯有高檔調節賣壓，短線恐呈震盪整理格局，外資進出轉趨保守，今日賣超106.32億元，連兩日賣超達154.09億元。但整體來看，資金行情依舊，台股基本面佳，長期多頭格局未變。5日RSI為63.56，10日RSI為70.16，9日K值為83.64，9日D值為88.30，20日乖離率為3.67。美國選情底定，美股登高3萬點，鼓舞台股早盤士氣大振，惟因上檔賣壓沉重，午後空方略勝一籌，多方吃下敗仗，失守13800點及五日線。此波多頭強勢攻堅，如入無人之境，惟技術面乖離過大，尤其權王台積電已6個交易日未能站穩500元整數關卡，使得大盤雖創高即遭獲利回吐賣壓湧現。短線指數宜站回5日均線，多頭遇到瓶頸，操作切忌追高殺低，宜逢高汰弱。

分析師提醒，台美股市雖齊締新猷，類股輪動、股價大噴發，當樂觀及投機氣氛達到最高點，股價往往泡沫化，投資人宜慎防出現轉折。從今年3月底個股及指數大漲至今，台股估值已偏高，12月上旬恐提早出現結帳賣壓，此外，全球肺炎疫情增溫，股市創新高，此一現象也似乎不合理，需提防未來可能的封城，消費停滯及企業破產家數增加，造成全球股市漲多大幅修正。展望明年全球股市及台股可能先蹲後跳，第一季全球股市修正，第二季築底，下半年再走高，指數區間預測11,000～15,000點，再創新高。短線選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

(時報資訊)