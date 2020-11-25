英國財政部周二指出，政府在未來三年將支出超過40億英鎊，協助疫情期間的長期失業者和和其他尋找工作者重回工作岡位。

財政部長桑納克(Sunak)將在周三宣布該決定，作為一系列的支出計畫的一部分，此外官方將發布新的預測，這些預測很可能預先顯示失業率的急遽上升。

桑納克在聲明中指出，該支出評估將確保數萬個工作，數十億的投資法案將確保沒有人會失去機會或希望。

英國央行在本月稍早預測，明年中旬的失業率將從今年7~9月的4.8%，上升到逼近8%。

財政部表示，未來三年將花費29億英鎊，協助超過100萬人從失業超過一年重返工作，從四月開始的12個月將先支出4億英鎊。

另一個14億英鎊將用於求職者和失業辦公室，該辦公室負責福利金申請，民眾通常需要提出積極尋找工作的證明。

桑納克也證實一計畫，16億英鎊對雇主進行補貼，讓雇主雇用年輕的員工，預計可支援25萬個工作機會。

桑納克先前已經承諾2000億英鎊的紓困計畫，現在再釋出更多的現金支援，可能成為二戰以來最大的公共舉債行動。

(時報資訊)