因新冠肺炎疫情大規模捲土重來，觸發更多商業限制措施，美國11月消費者信心意外疲弱，進一步加深其第四季經濟成長將大幅放緩的預期。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二發布最新調查，美國11月消費者信心指數為96.1，較10月的101.4大幅下滑，並低於經濟學家預估的98。該信心指數在2月高達132.6。

這項調查的截止日期在11月13日，在美國藥廠輝瑞開第一槍，發布了新冠肺炎候選疫苖研發令人大為振奮的好消息之前。

該調查的現況指數—基於消費者對當前商業與勞動市場環境的評估，從10月的106.2跌至105.9。預期指數—基於消費者對所得、商業與就業市場環境的近期展望，從10月的98.2跌至89.5。

該聯合會經濟指標部門主管Lynn Franco表示，在進入2021年之際，消費者不認為經濟或就業市場將成長，此外，新冠肺炎疫情再度急升，正進一步加深不確定性，同時也導致消費者對未來展望的擔憂持續惡化。

美國第四季國內生產毛額（GDP）季增年率估將不到5%。其第三季GDP成長33.1%，扭轉了第二季的崩跌31.4%。美國第二季經濟創下自1947年開始編制這項數據以來最低迷的表現。

(時報資訊)