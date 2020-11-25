因水情嚴峻，未來降雨情勢不樂觀，農委會主委陳吉仲25日宣佈，嘉南地區1萬9千公頃廿區域，明（2021）年第一期作將停灌，停灌區不得再耕種稻米，對停灌區的農民，將依農家賺款加計5％的方式給予停灌補償，預估補償總額為19億元。

針對補償標準，陳吉仲進一步指出，分為兩種，第一種是不種稻，改種綠肥、景觀或各項獎勵作物的農家，每公頃將給予9.3萬元的補償，第二種是，也是不種稻，改為辦理翻耕或種植非上述獎勵耕作物，或由農水署管理處供水養殖者，則每公頃給予8.2萬元。

陳吉仲指出，如果農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展期利息由政府補貼。

陳吉仲強調，補償對象為公告停灌區內的實際耕作者及受影響的相關產業，非實際耕作地主，莫申請補償，若實際耕作者與地主雙雙都來申請，農委會也能辨視出並以實際耕作者為補償對象。

陳吉仲指出，依時序南部地區已進入枯水區，氣象預測未來降雨情勢不甚樂觀，以目前曾文水庫1.71億噸儲水量，即使不給民生、不給工業，全部用於農業用水都不夠用。

在已預期未來降雨量不樂觀下，陳吉仲說，必須在農民耕作前就做出決定，否則農民的損失將更重。對停灌區農民是給予補償而不是補貼，除了停灌區的實際耕作者外，對因停權也受到影響的相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，也會提供相關輔導配套措施，以糧食倉儲、碾米、運輸等業者，也會依實際損害程度，給予適當的補償。

(工商 )