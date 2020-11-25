新冠肺炎疫情來襲，讓不少企業受到影響，雖然國內防疫有成，但不少包括鴻海、中華電信等大型企業都決定今年不辦團體尾牙。經濟部長王美花表示，據經濟部了解，主要是因為這些大型企業取消尾牙是因為防疫考量，所以交由各部門來舉辦，「但這樣也會給中小型餐飲帶來商機」。

王美花說，確實有很多企業今年不辦團體尾牙，主要是因為秋冬疫情再起、國外疫情很嚴重，很多跨國企業評估可能一次尾牙都會讓好幾千人聚集在一起，「他們會擔心這樣有風險」，雖然公司、集團不辦尾牙，其實是切割承讓個部門自行舉辦。集團尾牙改為部門尾牙，她指出，這樣對中小餐飲可能會有機會，可以讓中小型的餐飲爭取商機。

台灣防疫有成、半導體技術再度閃耀全世界。王美花表示，台灣半導體技術確實非常優秀，像是台積電突破技術瓶頸，從7奈米、5奈米等，不斷向後研發，除了單一企業技術領先，也讓產業鍊越來越大。她說，半導體的應用只會越來越多，例如5G、AI、IOT、與智慧醫療等，讓半導體行業發展無限擴大，而且不只技術進步，良率也是不斷提高，台灣的半導體優勢也讓廠商手上訂單滿滿。

另外，台灣表態將爭取加入CPTPP，但藍營立委擔心，在美豬換「台美經濟友好」後，未來是否會以「開放核食」來爭取對日友好。王美花表示，對於是否會開放福島食品入台，整個政府會本著國人健康、科學依據、依據國際標準來評估，如果真的會進一步開放，相信相關食品單位會有具體作法。

(工商 )