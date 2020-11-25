駐台北以色列經濟文化辦事處與婦女救援基金會在今天的「國際終止婦女受暴日」中，共同為拒絕女性受暴發聲，一起戴上橘色口罩，為消除性別暴力而努力。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，婦援會很高興與以色列代表柯思畢一起響應國際性活動，婦援會長期以來一直致力於性別暴力防治推動，「阿嬤家-和平與女性人權館」就是婦援會實踐性別暴力防治的教育基地。台灣疫情控制得不錯，對家庭暴力案件影響不似國外嚴重，但卻發現未經同意偷拍、偷錄性私密影像或未經同意散佈個人性私密影像，等數位性暴力案件和跟蹤騷擾案件卻越來越多，其受害者以女性占大多數，許多受害人缺乏足夠法律保障，每天生活在暴力威脅環境裡。

杜瑛秋期待，希望可以透過此活動讓民眾和政府可以重視，看見被害人處境、伸出援手協助受害者、化身成為正義路人甲，拒絕成為暴力幫兇，同時政府可以盡快通過跟蹤騷擾防制法和侵害個人性私密影像防制條例，終止女性受暴。

(中時 )