全世界的貨物有90％以上透過船舶運輸，儘管台灣四面環海，船舶對我國民眾來說，仍是熟悉又陌生的交通工具，財團法人中國驗船中心指出，一艘船舶能順利於海上航行，除船上工作的船員之外，背後還有船舶醫生「驗船師」，必須忍受高溫做檢查，高等驗船師執照取得不易，但新人只要跟著驗船中心訓練，配合日常任務，將大大增加考取執照的機會。

驗船中心指出，船舶在海上航行時，會遇到許多安全上的風險並可能造成空氣以及海洋環境污染的問題，要想在問題發生以前避免這些危機，就必須仰賴驗船師日積月累的經驗與專業。然而，培育一名專業驗船師並不容易，除了須是造船、輪機工程等相關科系畢業，還得累積實際船舶檢驗工作3年以上，或擔任船舶船體、輪機、電機等之修造實際工作5年以上，才具備資格報考驗船師國家考試，進而取得驗船師執照，成為合格的驗船師。

驗船中心成立於1951年，為非營利事業機構，接受交通部委託，聘僱驗船師考試及格人員，執行國輪驗船工作。驗船中心表示，驗船師的工作就像是替船舶體檢，除了舊船要定期檢驗、塢修，也要參與新船檢驗工作，工作內容不是只坐在辦公室看文件，也要頂著大熱天，在船艙爬上爬下執行工作，除了船舶相關專業，驗船師要熟知國際公約、政府法規。

今年就有2位畢業於海洋大學造船系的助理驗船師陳東慶及白芮聞，通過高等驗船師考試取得驗船師執照。2人在擔任助理驗船師期間，進修造船、輪機以及電機的專業知識、參與驗船中心安排的相關訓練，也被派往國內、外造船廠執行新船的檢驗工作，增加自身新船檢驗的經驗，了解國外造船廠的造船流程、品質及產業文化，培養獨立完成檢驗工作及協助船東或船廠解決問題的溝通協調能力，歷經一連串實務訓練，累積經驗及充實專業知識後才考取執照。

驗船中心指出，雖然取得中華民國高等驗船師執照非常不易，考試內容廣泛包含船體檢驗、輪機檢驗、造船原理、輪機工程、專業英文、船用電學等6科目，但對於加入驗船中心的新血，只要跟著驗船中心訓練的進步，配合日常的工作任務執行，將大大增加考取執照的機會。

驗船中心強調，新人進到驗船中心擔任助理驗船師，起薪約4萬元，最快工作3年就有同仁考上驗船師執照，每月會增加6000元的津貼，除月薪之外，視業務營運狀況，也會有獎金，未來希望有更多年輕人投入專業驗船師的工作行業，一同為增進船舶及海上人命安全以及防止船舶對海洋造成污染盡一份心力。

(中時 )