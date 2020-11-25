蔡英文總統回絕國民黨主席江啟臣邀請辯論萊豬政策，表示「建議江主席應回歸立法院盡質詢責任。」消息傳進國民黨中常會，文傳會主委王育敏拿當年的「雙英辯論」，批評蔡總統「昨是今非、雙重標準」；立委李德維更酸嗆蔡總統「才過幾年就老年痴呆症嗎？是不是應該去看個醫生啊？」

王育敏說，2010年蔡英文擔任民進黨主席時，馬英九總統答應蔡英文就ECFA之事，進行一場「雙英辯論」。如今蔡總統昨是今非、雙重標準，逃避民意，不敢上擂台，竟說直接由立院辯論就好；當年行政長吳敦義也願意出面辯論，但民進黨說希望由總統出面辯論，如今希望蔡總統的標準一致。

至於蔡總統若堅持不辯論，是否走上街頭？王育敏說，走上街頭就是代表民意的方式之一。

李德維則說，蔡總統的說法讓人啼笑皆非，「以前當民進黨主席時，也堅持邀馬英九總統辯論，才過幾年就老年痴呆症忘掉了嗎？」江啟臣是立委，也是最大在野黨主席，要求總統說清楚、講明白，非常具有正當性，蔡總統若都忘了當年的「雙英辯論」，是否是得了老年痴呆症？是不是應該去看個醫生啊？

(中時 )