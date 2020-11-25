苗栗縣長徐耀昌說明為心智障礙朋友指紋建檔服務內容

阿龍是一名重度智能障礙，今年過年期間獨自離家未歸，家人請求派出所協尋，但除了相片別無其它資料可提供警方，這時如果有了被尋人的指紋資料，就可迅速替他們找到回家的路，苗栗縣長徐耀昌替縣內心智障礙朋友全面指紋建檔，目前已完成近4百人，未來將持續推動建檔工作。

社會處指出，苗栗縣全縣身心障礙者人口約有3萬4千多人，其中心智障礙者約有3千1百人，發生獨自走失的情況是各類身心障礙者中最多的，因此，縣府決定替心智障礙者開始全面指紋建檔，以利發生走失時，可以在最短時間找到人安全護送回家。

苗栗縣長徐耀昌25日上午赴後龍新苗教養院協助心智障礙朋友指紋建檔。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌25日上午赴後龍新苗教養院協助心智障礙朋友指紋建檔。（謝明俊攝）

社會處身障服務科推動這項服務，協請縣警局全力支援，由縣警局鑑識科股長羅文東帶領多名鑑識專業幹員，依序到縣內各教養機構對院內智能障礙朋友，一一進行指紋捺印建檔，由於是到院服務，所以只能用傳統的油墨捺印指紋卡方式捺印建檔。

這項服務從11月起推行，依序完成大湖、苗栗市、通霄等地6家教養收容機構建檔工作，25日上午，排定赴後龍新苗教養院，對院內收容心智障礙朋友約40人進行指紋建檔，全部已完成近400人。

徐耀昌非常重視這項服務工作，特別與副議長李文斌前往視察工作進行狀況，並實際替心智障礙朋友按捺指紋，希望逐步在全縣推廣這項服務，徐耀昌也呼籲家中有長者想要預防走失發生的，可能向轄內分局接洽，分局將樂意提供服務。

(中時 )