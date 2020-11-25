彰化私校生接「賽諾菲」疫苗又出包 家屬：比例高盼政府重視 (學生家長提供)

彰化縣私立達德商工上周四(19日)安排學生施打「賽諾菲」疫苗出包，當時負責接收病患，彰化秀傳醫院小兒部主任吳宗樺表示，通常到校幫學生接種疫苗，通常都是學生害怕打針，緊張發抖，這還是他頭一遭遇到打完針手抖的情況。

吳宗樺表示上周四晚間從仁和醫院轉院的4名學生由他接手，症狀都是手部會不自覺的發抖，當時還請來神經科醫師會診，進行相關檢查後，先以緩解抖動的藥物治療，但目前這些學生症狀，仍無法百分之百確認與疫苗有關，目前學生狀況都有改善，僅剩3名女同學住院中。

目前住在醫院的女同學，經過幾天的休息，狀況都還不錯，可以滑手機，不像前幾天連牛奶都拿不穩，吳同學表示，情況最嚴重的時候，除了手抖之外，連身體都會抖，自己也嚇了一大跳，但現在已經好很多，醫生說明後天應該就可以出院。

有學生家長表示，當時接到學校通知，趕到醫院以後，聽到要轉到秀傳醫院時，心裡相當害怕，想說打個疫苗而已，怎麼會讓自己的孩子陷入危險中，希望政府能更用心，畢竟這已經不是個案，攸關到全體國人的健康，疫苗是要保護民眾，怎麼反倒過來傷了國人。

(中時 )