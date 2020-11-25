美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）原本計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作，而今(25日)則確定取消訪台，再次引發各界討論。對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今在廣播節目中直言，他認為「這位署長不來台灣，對台灣是好事」。

介文汲在廣播節目「千秋萬事」中談到，川普在這場大選已居下風，民進黨要思考到底要選擇川普或拜登，若是繼續跟川普，就要思考拜登會不會高興，畢竟沒把真正要進入白宮的總統放在眼裡，還跟川普亦步亦趨，這點是政府需要慎重考量的。

介文汲直言，惠勒不來，對台灣是好事，不要把台灣扯進美國內部糾紛，「萬一搞得跟萊豬、萊牛一樣的東西，那我們怎麼受得了，尤其川普跟這些官員都要離開白宮了，到底有何意義呢？」介文汲也認為，「川普玩台灣牌也差不多了」。

針對惠勒取消訪台，政院祕書長李孟諺今表示，美國環保署署長的相關行程規劃，「我們表示尊重與惋惜」，並期待持續深化推動邊各層級互動交流。

(中時新聞網)