搶療癒商機，85度C開發自有品牌積木玩具，並自11月26日起在台門市開賣，積木按實體咖啡店等比例縮小變成玩具，縮小版門市分成蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，消費者在85度C消費任一品項即可加189元加購一區積木，集滿四區就可以組裝成一間迷你版的85度C店舖，四區全台限量各一萬組，除了這四區以外，還有一組限定隱藏款，全台數量只有六千個，85度C希望藉此增加消費頻率並帶動收藏風潮。

85度C縮小版的門市積木，依照原店舖主視覺，外觀是黑灰色相間和透明玻璃窗，掛上紅色圓型招牌，迷你又可愛，店內分成蛋糕區，裡面有透明蛋糕展示櫃，櫃台後方是紅色磚牆，上面是海報和產品菜單，這一區有189片積木；旁邊飲料收銀區有一台POS收銀機，後面調理檯有咖啡機和85度C飲料杯，以及一位穿著制服的員工服務，積木數量是155片。

麵包區積木196片，包含一位穿著白色制服的85麵包師傅，以及麵包販售架，上面擺放牛角和法國麵包，還有85招牌鳳梨酥禮盒；最後門店區就是客人進出的大門，裡面包括一張圓桌和兩張椅子，特別的是還有一台超可愛的紅色85外送摩托車，積木數量是171片。除了這四款以外，還有一組限量隱藏版款式，有154片積木，85度C號召民眾自己組裝，看看組裝後會是什麼樣。

迷你版的85度門市積木，組裝起來長17.5公分、寬16公分、高11公分，加上隱藏款共865片積木，每盒都附贈一張組裝說明書，按照步驟組裝不算困難，11/26開始，在全台85度C門市，只要消費任一品項加189元，就可以加購其中一款，隱藏款全台限量六千組，其他四款各有一萬組，售完為止。

(工商 )