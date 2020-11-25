每逢大小選舉或商業活動，街頭巷尾常看到身障朋友把機車改裝成小廣播車，化身宣傳小蜜蜂，幫候選人或公司行號行銷、打廣告，不過這類工作常因大小月而青黃不接，經嘉義縣社會局主動媒合下，將嘉義縣殘障自強協會與嘉義縣脊髓損傷者協會的車隊集結組成「放送頭車隊」，未來民眾有需求，可透過協會接洽、派車，再由受託人給付服務費用給身心障礙者，期能藉此增加身障者收入。

為讓社會大眾更了解身心障礙者，營造無歧視社會環境，嘉義縣長翁章梁今25日帶領婦幼、兒少、救助、社工、老人等社福單位代表，共同宣告2020嘉義縣國際身心障礙者日「平等融合，力量無限」踩街暨公益彩券嘉年華活動正式啟動，預告12月5日活動當天將有踩街遊行、園遊會、CRPD小學堂闖關活動、表揚大會等豐富內容，社福團體和彩券經銷商都會到場展售、賣刮刮樂，呼眾社會大眾買彩券，做公益。

嘉義縣社會局媒合身心障礙團隊組成放送車車隊，25日宣誓成軍，未來將以仿計程車叫車服務模式接案派車，讓身障朋友增加收入。（呂妍庭攝）

嘉義縣社會局媒合身心障礙團隊組成放送車車隊，25日宣誓成軍，未來將以仿計程車叫車服務模式接案派車，讓身障朋友增加收入。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今25日帶領婦幼、兒少、救助、社工、老人等社福單位代表，共同宣告2020嘉義縣國際身心障礙者日「平等融合，力量無限」踩街暨公益彩券嘉年華活動正式啟動。（呂妍庭攝）

趁此機會，翁章梁也授旗給25人組成的「嘉義縣放送頭車隊」，翁章梁說，嘉義縣身障人數占人口數7.8％，有些人是天生身障，也有後天因意外等因素導致，他們都不是自願身障，卻都與大家一樣生活在這塊土地，希望各界都能以愛、關懷和包容和心，共同照顧這群身障朋友。

已有20多年經驗的陳絢錦說，受行動或學歷限制，身障夥伴不太好找工作，多半靠身障津貼過活，就算想當小蜜蜂，因平日案量少，車隊夥伴幾乎只有選舉期間才有工作做，但實際上，小蜜蜂行動力強，能自由穿梭大街小巷，比起仿間廣告車，宣傳效果更能深入民間。

「讓我們有多點工作機會」，陳絢錦盼整合型的車隊能讓更多人看見他們的存在，進而提供服務機會，讓身障夥伴靠勞力多些收入。嘉義縣脊髓損傷者協會總幹事許錦雪也說，未來協會會主動替車隊媒合工作機會，把以往身障朋友單兵作戰方式，轉為團體出擊，讓大家多些工作，替大家服務。

(中時 )